WhatsApp: Standort per Messenger in Echtzeit teilen

WhatsApp-Nutzer können über den Messenger ab sofort in Echtzeit ihren Standort mit Freunden aus der Kontaktliste teilen.

Vergrößern Der Live-Standort kann mit Freunden aus der Kontaktliste geteilt werden. © WhatsApp

WhatsApp hat heute eine neue Funktion für seinen Messenger angekündigt . Ähnlich wie bei Facebook können Nutzer mit dem Feature „Live-Standort“ künftig ihren Standort in Echtzeit mit Bekannten aus der Kontaktliste teilen. Die Funktion bietet sich beispielsweise an, wenn sich Nutzer mit Freunden treffen oder Angehörigen mitteilen möchten, dass sie in Sicherheit sind. Auch der Weg zur Arbeit lässt sich mit dem Feature im Handumdrehen an Kollegen übermitteln. Der Live-Standort ist laut WhatsApp Ende-zu-Ende verschlüsselt. Nutzer können vor dem Teilen festlegen, mit wem und wie lange sie ihren Standort übermitteln wollen. Die Übermittlung kann jederzeit manuell oder nach Ablauf der zuvor festgelegten Frist beendet werden.

So funktioniert der Live-Standort: Nutzer müssen lediglich einen Chat mit einer einzelnen Person oder eine Gruppe öffnen, mit der sie ihren Standort teilen möchten. Die neue Funktion findet sich im Anhang unter „Standort“. Hier kann unter „Live-Standort“ festgelegt werden, wie lange der Standort übermittelt wird. Ein Fingertipp auf „Senden“ startet die Übermittlung. Jede Person im Chat kann anschließend den Live-Standort über eine Karte in Echtzeit mitverfolgen. Teilen mehrere Personen ihren Standort in einem Gruppenchat, werden sie alle auf derselben Karte angezeigt. Die neue Live-Standort-Funktion wird in den kommenden Wochen für die iOS- und Android-App ausgeliefert.

