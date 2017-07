Weltrekord: 5 Fallout-Spiele in 1:38 Stunden durchgespielt

Die Spiele der Fallout-Serie bietet hunderte Stunden Spielspaß. Ein Speedrunner hat nun einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Vergrößern Alle Fallout-Spiele in 1:37:54 durchgespielt - das ist neuer Weltrekord

Im Wasteland der Fallout-Rollenspiele erwarten die Spieler viele, viele Abenteuer. So mancher Spieler hat sicherlich schon hunderte Stunden in die bisher fünf Fallout-Spiele gesteckt. Der Speedrunner tomatoanus hat alle Spiele in nur 1 Stunde, 37 Minuten und 54 Sekunden (Ladezeiten nicht mitgerechnet) durchgespielt und damit einen neuen Weltrekord in Fallout Anthology auf dem PC aufgestellt. Den erfolgreichen Speedrun hat er in einem auf Youtube veröffentlichten Video dokumentiert.

Konkret hat tomatoanus in dieser Zeit die Spiele von Fallout Anthology durchgespielt, die die Spiele Fallout, Fallout 2, Fallout 3, Fallout: New Vegas und Fallout 4 enthält. Für den ersten Teil benötigte er exakt 7 Minuten und 1 Sekunde und nach weiteren 15 Minuten war auch Fallout 2 durchgespielt. Jeweils knapp 20 Minuten benötigte er dann für Fallout 3 und Fallout: New Vegas. Das umfangreichere Fallout 4 war dann schließlich nach weiteren 43 Minuten durchgespielt.

Das Durchspielen im Turbo-Modus war natürlich nur mit Tricks möglich. Bei Fallout 3 übersprang tomatoanus beispielsweise die teils langwierigen Dialoge durch intensive Nutzung der Schnellspeicher und -ladefunktion. Außerdem half ihm das auch dabei, gewisse Passagen in den Levels zu überspringen. Um die Bewegung der Spielfigur in Fallout 3 zu beschleunigen, bediente sich der Speedrunner ebenfalls eines Tricks - und brach seiner virtuellen Spielfigur hierfür die Beine, was im richtigen Timing mit einem Quicksave und -load zu schnelleren Fortbewegung führt.

In Fallout: New Vegas setzte tomatoanus einen Fehler im Spiel zur schnelleren Fortbewegung ein, der dadurch ausgelöst wird, dass man die Waffe aus der Hand nimmt, während man sie neu lädt. Auch Fallout 4 enthält einen Glitch, der dafür sorgt, dass man sich im Spiel schneller durch die große Welt bewegen kann. Hier muss beim Zielen auf ein Objekt mit dem richtigen Timing in die Verfolgerperspektive geschaltet werden, um von einer Position in die nächste Position zu springen. Tomatoanus hält auch vier weitere Weltrekorde in Fallout 4: Darunter das Durchspielen des Rollenspielens ohne Ausnutzung von Fehlern in 1 Stunde, 38 Minuten und 27 Sekunden.