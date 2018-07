Web.de und GMX testen KI im Postfach

Eine KI in den E-Mail-Postfächern von GMX und Web.de soll Nutzern dabei helfen, wichtige Post schneller zu finden.

GMX und Web.de testen das intelligente E-Mail-Postfach.

Die beiden United-Internet-Töchter GMX und Web.de starten heute einen KI-Test für ihre E-Mail-Angebote. Eine künstliche Intelligenz soll E-Mail-Nutzern der beiden Dienste künftig dabei helfen, die Übersicht zu behalten und wichtige von unwichtigen Nachrichten trennen. Zum Testlauf wurden rund eine Million GMX- und Web.de-Kunden eingeladen. Wer die Einladung annimmt, der kann den aktuell noch sehr geringen Umfang der Postfach-KI mit seinem Account testen. Die künstliche Intelligenz nimmt sich als erste Aufgabe die Sortierung des Posteingangs nach Online-Shop-Bestellungen vor. Bestellbestätigungen sollen von der KI erkannt und in einer Gruppe zusammengefasst werden. Der Nutzer findet sie laut den Anbietern auf diese Weise schneller wieder. Die Mitteilungen sollen auf diese Weise nicht mehr in den übrigen Werbe- und Spam-E-Mails verloren gehen und der Nutzer muss nicht mehr so viel Zeit auf die Suche der Bestellbestätigungen im Posteingang verwenden.

Neben den Bestell-E-Mails soll die KI auch die zugehörigen Versandbestätigungen aufspüren können. Diese wandern ebenfalls in eine entsprechende Gruppe. Anstatt auf den Sendungsverfolgungs-Link in der E-Mail klicken zu müssen, soll der Nutzer den letzten Standort seiner Sendung zudem direkt im Postfach anzeigen können. Das Feature wird laut GMX und Web.de aktuell von mehreren „großen Online-Shops“ und den Transportdienstleistern DPD und DHL unterstützt. Mit Hermes oder GLS funktioniert die KI noch nicht.

Neben dem Nutzerkreis wollen GMX und Web.de künftig auch den Funktionsumfang der KI ausbauen. Das System soll im Posteingang dann nicht nur Online-Shop-Post, sondern auch Termine oder Verträge erkennen und diese in entsprechenden Gruppen zusammenfassen. Ob und in welchem Umfang die KI aktiv werden soll, können Nutzer in den Postfach-Einstellungen selbst bestimmen.

