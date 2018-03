Wear OS: Android Wear erhält wohl neuen Namen

Google plant wohl ein Rebranding von Android Wear, ein Reddit-Nutzer hat beim Einrichten seiner Uhr "Wear OS" endeckt.

Vergrößern Screenshot mit dem vermeintlich neuen Branding

Auf Reddit wurde kürzlich ein Screenshot von einem Nutzer veröffentlicht, der den Einrichtungsprozess einer Smartwatch mit Android Wear zeigt. Dort ist jedoch von Android Wear selbst nichts zu sehen, sondern ein angebliches "Wear OS" samt neuem Logo, ein W im Google-Stil.

Ob es sich bei dem Screenshot des Nutzers um einen Fake handelt, lässt sich nicht genau sagen. Falls doch, wäre es ein ziemlich kreativer Fake. Zudem ist das Thema nicht sehr populär. So lässt sich also nicht genau sagen, ob es nun ein Leak oder ein gut gemachter Fake ist. Jedoch ist es durchaus vorstellbar, dass Google dem OS wieder vermehrt Aufmerksamkeit schenkt und einen großen Sprung machen will, samt nagelneuem Branding.

Mehr Infos erhalten wir wohl erst zur Google I/O 2018, die vom 8. bis 10. Mai stattfindet. Dort soll auch explizit über Android Wear gesprochen werden. Statt eines Fehlers könnte es sich daher natürlich auch um einen gezielten Leak handeln.

