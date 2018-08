Warhammer 40K: Space Marine kostenlos bei Humble Bundle

Bei Humble Bundle können Sie das Action-Game Warhammer 40000: Space Marine noch für einige Stunden kostenlos erhalten.

Vergrößern Warhammer 40000: Space Marine © THQ

Humble Bundle verschenkt für noch für knapp 30 Stunden das Actionspiel Warhammer 40000: Space Marine. Im Third-Person-Shooter steuern Sie den Ultramarine Titus in die Schlacht gegen allerhand Feinde aus dem Warhammer-40K-Universum. Mit Bolter-Gewehr und Energie-Hammer geht es den Feinden, wie zum Beispiel Orks, an den Kragen. Das Spiel bietet eine tolle Atmosphäre und die vielen Bombast-Momenten lassen Sie problemlos in das Warhammer-40K-Universum eintauchen.

Um einen gültigen Steam-Key für das Spiel zu erhalten benötigen Sie nur ein Humble-Konto und müssen sich für den Newsletter anmelden. Danach erhalten Sie eine E-Mail mit dem benötigten Steam-Key. Das Spiel dürfen Sie nach der Registrierung bei Steam natürlich dauerhaft behalten.

Warhammer 40000: Space Marine kostenlos bei Humble Bundle



