Waipu.tv: Per Fernbedienung bei Amazon shoppen

In Kooperation mit Versandriese Amazon will der IP-TV-Dienst waipu.tv künftig Shopping-Links in Werbespots anzeigen.

Vergrößern Online-Shopping funktioniert aktuell nur mit Amazons Fire TV. © Exaring

Couch-Potatoes sollen künftig mit ihrer Fernbedienung shoppen können – zumindest wenn es nach IP-TV-Anbieter waipu.tv geht. Der Waipu-Mutterkonzern Exaring kündigte heute eine Kooperation mit Online-Versandriese Amazon an. Wer waipu.tv über Amazons Fire TV an einem Smart-TV nutzt, bekommt künftig interaktive Werbespots angezeigt. Läuft einer dieser Spots, wird auf dem Bildschirm ein entsprechender Shopping-Link zum beworbenen Produkt eingeblendet. Mit der Fire-TV-Fernbedienung kann dieser angeklickt werden. Der Nutzer wird dann zur Amazon-Produktseite weitergeleitet und kann das Produkt dort bestellen oder auf seine Merkliste setzen. Während dieses Vorgangs wird das laufende TV-Programm pausiert und kann nach der Shopping-Recherche an gleicher Stelle fortgesetzt werden.

Für einen ersten Testlauf konnte waipu.tv IP Deutschland und den Kosmetikhersteller L‘Oréal gewinnen. Im Rahmen einer Testreihe sind laut Exaring noch Shopping-Einblendungen mit weiteren TV-Sendern und Herstellern geplant. Konkrete Details dazu stehen jedoch noch aus. Exaring-CEO Christoph Bellmer sieht in der Idee viel Potenzial. Kunden würde der gewohnte Online-Komfort geboten und sie könnten mit nur einem Klick bestellen. Aktuell funktioniert das Konzept jedoch nur bei Fire-TV-Besitzern.

Waipu.tv: IP-TV-Dienst mit Gratis-Angebot testen