Denise Bergert

Media Markt bietet Auslaufmodelle, Restposten und Ausstellungsstücke mit bis zu 50 Prozent Rabatt an.

Vergrößern Der Wahnsinns-Schnell-Verkaufbei Media Markt läuft noch bis zum 5. Februar 2019. © Media Markt

Die Elektronik-Kette Media Markt hat heute ihren sogenannten Wahnsinns-Schnell-Verkauf gestartet. Im Rahmen der Aktion bietet der Einzelhändler Restposten, Einzelstücke und Auslaufmodelle mit Preisnachlässen von bis zu 50 Prozent im Online-Shop sowie in den Media-Markt-Filialen an. Die Aktion läuft noch bis zum 5. Februar 2019. Aufgrund der begrenzten Stückzahlen könnten einige der Schnäppchen jedoch bereits früher vergriffen sein.

Media Markt hat eigenen Angaben zufolge mehr als 13.300 Artikel aus elf Produktkategorien im Angebot. Darunter Notebooks und Tablets wie etwa das Galaxy Tab A oder das Lenovo Miix 320. In der Smartphone-Kategorie können Käufer unter anderem beim HTC Desire 12+ oder dem LV V30 mit 64 Gigabyte Speicher sparen. Satte 600 Euro Rabatt gewährt Media Markt zudem unter anderem auf die Sony Alpha 6300 in der Kategorie Kameras und Foto-Zubehör. Auch ein Blick in die Kategorien PC- und Videospiele oder DVD und Blu-ray könnte sich für einige Kunden lohnen. Media Markt hat unter anderem The Elder Scrolls Online, Lords of the Fallen sowie 65 3D- und 4K-Blu-rays im Angebot. Bis zu 50 Prozent sparen können Käufer außerdem bei ausgewählten Küchen-Einbaugeräten.

Wahnsinns-Schnell-Verkauf bei Media Markt