Wacken Open Air 2018 im kostenlosen Live-Stream

Für etwas Festival-Feeling im Wohnzimmer: Diese Wacken-Konzerte können Metal-Fans im Live-Stream genießen. Kostenlos!

Vergrößern Unter dem Motto "Faster, harder, louder" feiern auch dieses Jahr über 70.000 Metal-Fans. © Wacken.com

Es ist wieder soweit: Für eine Woche strömen mehr als 70.000 Metal-Fans in das 2.000-Einwohner-Dörfchen Wacken. Das Wacken Open Air hat sich längst als eines der größten Metal-Festivals der Welt etabliert und lockt auch dieses Jahr mit einem Line-Up der Extraklasse .



Wer das Spektakel nicht live vor Ort erleben kann, kann es sich immerhin auf der Couch bequem machen und einige der Konzerte im Live-Stream verfolgen. Tipp: Um das Festival-Feeling zu steigern, einfach noch ein paar Freunde einladen, das gute 5,0-Dosenbier in die Sonne stellen und dann lauwarm genießen.

Die Telekom überträgt vom 2.8 bis 4.8 zahlreiche Auftritte in HD und teilweise auch mit 360°-Kamera. Sofern man die passende Hardware hat, kann man das Ganze dadurch sogar in Virtual Reality erleben. Näher dran sind Sie nur live vor Ort!

Wahlweise kann man den Telekom Magenta Musik 360 Stream über alle gängigen Browser oder per Android - und iOS-App nutzen. Das Angebot ist kostenlos, ein Telekom-Vertrag nicht nötig.

Ebenfalls kostenlos ist das Angebot von 3Sat. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt eine Auswahl der Konzerte am kommenden Samstag ab 20.15 Uhr im Free TV und stellt sie danach für 7 Tage in seiner Mediathek bereit . Dabei sind unter anderem Helloween, Doro und Running Wild. Wer keinen Fernseher hat, kann 3Sat ebenfalls online streamen.

Folgende Bands bekommt man bei Magenta Musik 360 zu sehen:



Freitag, 03.08.2018:

13:25 - 14:25 Uhr - Amorphis

14:35 - 15:35 Uhr - Korpiklaani

15:45 - 16:45 Uhr - Epica

16:55 - 17:55 Uhr - Schandmaul

18:05 - 19:05 Uhr - Children of Bodom

19:15 - 20:45 Uhr - Doro

21:00 - 22:15 Uhr - Nightwish

22:30 - 00:00 Uhr - Running Wild

Samstag, 04.08.2018:

14:30 - 15:30 Uhr - Alestorm

15:45 - 16:45 Uhr - Skindred

17:00 - 18:15 Uhr - Die Apokalyptischen Reiter

18:30 - 19:45 Uhr - Steel Panther

20:00 - 21:15 Uhr - Ensiferum

00:15 - 01:30 Uhr - Dimmu Borgir



Weitere Details findet man auf den Social-Media-Kanälen des Anbieters, zum Beispiel auf Instagram.