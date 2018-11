VW: Autos lassen sich mit Siri-Shortcuts entsperren

Volkswagen erlaubt durch Siri-Shortcuts viele Komfortfunktionen per Sprachbefehl auf dem Smartphone.

Vergrößern Siri kann ab sofort auch Fahrzeuge von VW per Sprachbefehl entsperren. © vw.de

Der deutsche Autobauer Volkswagen vertieft seine Zusammenarbeit mit Apple: In der VW Car-Net App lassen sich Fahrzeuge des Herstellers per Siri öffnen und schließen . Auch Reichweite oder verbleibende Akkuladung lassen sich per Siri abfragen. Wahlweise kann sogar ein Alarm aktiviert werden. Außerdem hilft die smarte Assistentin von Apple dabei, das Auto auf die gewünschte Temperatur zu bringen, die Scheibe zu enteisen oder ein Fahrzeug auf dem Parkplatz zu lokalisieren.

Die Car-Net App ist jedoch nicht für alle VW-Besitzer kostenlos. Pro Monat wird eine Gebühr fällig. Im Gegenzug erlaubt die App die Abfrage des Standorts, die Errichtung eines Schutzbereichs (Geofence) oder die Abfrage von Diagnosedaten über das Smartphone. Die Siri-Shortcuts erfordern jedoch etwas Experimentierfreude, die sich für einige Fahrer aber lohnen kann. So könnte das Auto jeden Morgen die Scheibe enteisen und die Wunschtemperatur beim Einsteigen schon erreicht haben. Auch Amazon will seine Assistentin Alexa ins Auto bringen. Mit dem smarten Lautsprecher Echo Auto können Nutzer beispielsweise ihre Musik im Auto anhören, Notizen erstellen oder das Hauslicht beim Erreichen der Wohnung einschalten. Der Funktionsumfang ist überschaubar, dafür soll Echo Auto aber auch nur 50 US-Dollar kosten.

