Vollversion gratis: Wir schenken Ihnen Website X5 Start 13

Wir schenken Ihnen die Vollversion von Website X5 Start 13. Greifen Sie schnell zu, denn das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

24 Stunden lang bieten wir Ihnen eine tolle Vollversion gratis zum Download an. Die Aktion startet am Montag (9.10.) um 10 Uhr und endet am Dienstag (10.10.) um 10 Uhr.

Homepage-Bau leicht gemacht

Mit Website X5 Start 13 benötigen Sie nur fünf Arbeitsschritte, um eine Homepage oder einen Blog zu erstellen. Website X5 Start 13 enthält zahlreiche Vorlagen für Webseiten und Blogs, die Sie beliebig mit eigenen Inhalten füllen können. Dank des Assistenten, der Nutzer bei jedem Arbeitsschritt begleitet, lässt sich Website X5 problemlos ohne Vorkenntnisse nutzen. Das Programm bringt zudem einen eigenen FTP-Client mit, über den Sie die fertige Webseite direkt ins Internet hochladen und veröffentlichen können.

Vollversion gratis für alle PC-WELT Plus Digital Light Abonnenten



Für den Download der Vollversion ist eine kostenlose (!) Registrierung für das PC-WELT Plus Digital Light Angebot notwendig. Mit PC-WELT Plus Digital Light erhalten Sie Zugriff auf viele exklusive Inhalte und - wie auch in diesem Fall - regelmäßig Vollversionen. Das erst kürzlich gestartete Angebot PC-WELT Plus Digital Light ist vollkommen kostenlos. Sie müssen sich hierfür nur einmalig auf dieser Seite registrieren und erhalten dann uneingeschränkten Zugriff auf alle Plus Digital Light-Inhalte . Eine Übersicht aller bisherigen PC-WELT Plus Digital Light Inhalte finden Sie auf dieser Übersichtsseite. Sie erhalten zu jedem Artikel eine Leseprobe. Nach der Registrierung beziehungsweise nach dem Einloggen können Sie den Artikel dann komplett lesen. Einmal eingeloggt, haben sie auch künftig Zugriff auf alle Plus-Digital-Light-Inhalte. Wir bauen das Angebot laufend aus.

Hier erhalten Sie die Vollversion!



Hier geht´s zum Download der Vollversion von Website X5 Start 13

Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bitte die Hinweise beim Download. Dort erfahren Sie, wie Sie die Vollversion erfolgreich aktivieren können. Das Angebot endet am 10. Oktober um 10 Uhr!



PC-WELT Plus Digital Light ist noch nicht genug und Sie wollen noch mehr? Wissen satt erhalten Sie mit dem regulären PC-WELT Plus Digital: Sie bekommen für nur 6,99 Euro pro Monat alle digitalen Heft der PC-WELT, der AndroidWelt, der LinuxWelt und alle Sonderhefte aus diesen Reihen, etwa PC-WELT XXL. Die Hefte lesen Sie auf allen Ihren PCs oder Notebooks direkt im Browser . Unterwegs bekommen Sie die Hefte über unsere PC-WELT Magazin App, die wir für nahezu alle Plattformen anbieten. Als Zugabe erhalten alle Plus-Abonnenten Vollzugriff auf die Inhalte der Heft-DVDs und jeden Monat einen Gutschein in Höhe von 2,99 Euro für die PC-WELT Online-Videothek. Weitere Infos zu PC-WELT Plus Digital finden Sie auf dieser Seite.