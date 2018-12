Vodafone verschenkt 1 GB an alle Kunden, 100 GB an Gigahelden

Vodafone verschenkt über die Mein-Vodafone-App 1 GB Datenvolumen an seine Kunden, Gigahelden können sogar 100 GB erhalten.

Vodafone-Bestandskunden erhalten von ihrem Provider zum Jahreswechsel ein kleines Geschenk. Über die MeinVodafone-App verschenkt der Mobilfunkanbieter Vodafone derzeit 1 Gigabyte Highspeed-Daten gratis. Das Geschenk können Sie noch bis zum 31. Dezember 2018 über die Mein-Vodafone-App buchen.

Da Vodafone selbst bisher noch keine Werbung zu dieser Aktion gemacht hat, sind die Details dazu etwas mager. So ist nicht ganz klar, ob tatsächlich jeder App-Nutzer das Daten-Paket bekommt oder es nur ein bestimmtes Kontingent gibt. Besser ist es also, das Geschenk relativ schnell zu buchen.

In einer weiteren Vodafone-Aktion sucht der Mobilfunkprovider Nutzer, die in diesem Jahr „an Weihnachten und Silvester nicht die Arbeit ruhen lassen können und deshalb die Feiertage getrennt von ihren Liebsten verbringen müssen“. Nutzer, die also über Weihnachten oder Silvester arbeiten, können sich registrieren und haben die Chance, 100 Gigabyte Daten-Volumen zu gewinnen - damit sie sich keine Gedanken um ihr Datenvolumen zu machen brauchen, während sie von ihren Liebsten getrennt sind. Selfies, Video-Botschaften oder einfach das Internet nutzen sollten dann kein Problem sein.



Die Aktion beschränkt sich dabei auf 10.000 Vertragskunden. Das Paket gilt dann vom 20. Dezember 2018 bis 3. Januar 2019. Bewerben können Sie sich über folgendes Formular: Gigahelden gesucht!