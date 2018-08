Vodafone: 500-Mbit/s-Internet für mehr Haushalte

Für über 60.000 Haushalte bietet Vodafone jetzt 500-Mbit/s-Anschlüsse an. Bis Ende 2020 erhalten alle Kabel-Haushalte 1-Gbit/s-Internet.

Vergrößern Vodafone bietet schnellere Internet-Zugänge an © Vodafone

Für über 60.000 neue Haushalte bietet Vodafone ab sofort über sein Kabel-Glasfasernetz Internet-Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit von 500 Mbit pro Sekunde an. Insgesamt sind die Halbe-Gigabit-Anschlüsse damit für mehr als 5,2 Millionen Haushalte bzw. 10,5 Millionen Bundesbürger verfügbar, wie Vodafone am Freitag mitteilt.

Neu hinzu kommen tausende Haushalte in Großstädten wie München, Hamburg, Lübeck und Würzburg. "Aber auch mehrere tausend Vodafone-Kunden in eher ländlichen Gebieten wie Eisenfeld, Gauting, Reinfeld und Westoverledigen können erstmals mit bis zu 500 Mbit/s im Internet surfen", erklärt Vodafone.

Über das Kabel-Glasfasernetz kann Vodafone aktuell etwa 12,7 Millionen Haushalte mit Anschlüssen mit einer Geschwindigkeit von 200 Mbit/s versorgen. Bei 8,4 Millionen dieser Haushalte sind Geschwindigkeiten von bis zu 400 Mbit/s möglich und bei 5,2 Millionen bis zu 500 Mbit/s.

1-Gbit/s-Anschlüsse für alle Kabel-Glasfasernetz-Kunden bis Ende 2020

Drei Viertel aller Kabel-Glasfasernetz-Kunden, so Vodafone, entscheiden sich bereits für einen Tarif mit mindestens 250 Megabit pro Sekunde. Bis Ende 2020 will Vodafone alle an das Kabel-Glasfasernetz angeschlossene Haushalte mit Anschlüssen mit einem Gigabit pro Sekunde versorgen.

VDSL-Supervectoring-Anschlüsse mit 250 Mbit/s ab 7. August verfügbar

Bei der Telekom sind bereits seit Anfang August in vielen Orten die neuen VDSL-Supervectoring-Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit von 250 Mbit/s verfügbar. Ab dem 7. August bietet Vodafone bei sechs Millionen Haushalten ebenfalls diese Anschlüsse an. Das Angebot, so heißt es, richte sich an Haushalte, die außerhalb des Kabel-Ausbaugebiets von Vodafone wohnen und dennoch schnelleres Internet wünschen.

