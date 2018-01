Vivo zeigt erstes Smartphone mit Fingerprint-Sensor im Display

Smartphone-Hersteller Vivo zeigt auf der CES 2018 das erste Smartphone mit einem Fingerabdruck-Scanner integriert im Display! Hier finden Sie alle Details.

Vergrößern Vivo zeigt erstes Smartphone mit Fingerabdruck-Sensor integriert im Display

Die "Fingerprint-Sensor im Display"-Lösung tauchte immer wieder in den Gerüchten zu den Flaggschiffen Galaxy S8 , Note 8 und auch zum iPhone X auf. Denn der Drang nach immer größeren Displays bei weniger Bildschirmrand lässt weniger Platz für den Scanner übrig. Während Samsung sich für einen Fingerabdruck-Sensor auf der Rückseite entschied, verabschiedete sich Apple komplett von dieser Lösung und setzte stattdessen auf die Gesichtserkennung Face ID.



Und jetzt ist es der chinesische Smartphone-Hersteller Vivo, der das erste Smartphone zeigt, dessen Fingerabdruck-Sensor im Display steckt - genauer gesagt unter einem OLED-Screen. Das Feature stammt von der Firma Synaptics, die bereits Mitte Dezember 2017 ankündigte, demnächst die Massenproduktion mit einem der größten Smartphone-Hersteller von ersten optischen Fingerprint-Sensoren unter dem Display zu starten. Und wie jetzt bekannt wurde, entschied man sich für Vivo. Die Lösung hört übrigens auf den Namen Clear ID.

Das Vivo-Smartphone ist bisher ein Prototyp, der aber laut Vivo fertig für die Produktion wäre. Wann genau das erste Vivo-Handy mit Clear ID auf den Markt kommt, wird noch im Frühjahr 2018 bekanntgegeben.



Fingerprint-Sensor im Display ausprobiert

The Verge hatte bereits die Gelegenheit, Clear ID auszuprobieren. Wie man sehen kann, scheint die Technologie tatsächlich ordentlich zu arbeiten. Allerdings stellen wir schnell fest, dass die Erkennung deutlich langsamer funktioniert als mit klassischen Fingerabdruck-Sensoren. Man darf aber nicht vergessen, dass etwa Touch ID anfangs auch noch langsam war.

Clear ID auch im One Plus 6?

Wie Vivo gehört auch One Plus zum chinesischen Unternehmen BKK Electronics. Weshalb die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass auch das im Sommer kommende One Plus 6 mit Clear ID ausgestattet sein wird.