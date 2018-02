Ein Youtube-Video sorgt für Furore: Es zeigt die atemberaubende Beschleunigung eines Tesla Semi-Trucks.

Video: So schnell beschleunigt der Tesla Semi Truck

Auf Youtube sorgt ein Video für Furore. Es zeigt, wie ein Tesla Semi Truck mit atemberaubenden Tempo beschleunigt. Das Video stammt von dem Youtube-Nutzer Richard Fielder. Fielder nahm es in der Gegend um die San-Francisco-Bucht auf.

Elon Musk stellte den Tesla Semi Truck, eine dreiachsige Zugmaschine und Auflieger/Sattelschlepper, im Herbst 2017 vor. Dabei handelt es sich um das erste Nutzfahrzeug von Tesla, das bis dahin nur Sport-Limousinen, Roadster und ein SUV vorgestellt und verkauft hat. Musk geht von einem Verkaufsstart im Jahr 2019 aus, wobei Tesla allerdings berühmt-berüchtigt dafür ist, dass sich der Verkaufsstart seiner Modelle immer etwas verschiebt: Das Tesla Model 3 ist dafür das jüngste Beispiel.



Die Batterien befinden sich im Fahrzeugboden beziehungsweise im Rahmenboden. Jedes der vier Hinterräder wird von einem eigenen Elektro-Motor angetrieben. Der Fahrer hat links und rechts vom Lenkrad je einen 15-Zoll-Touchscreen und der Fahrersitz befindet sich in der Mitte hinter der Windschutzscheibe. Die aus dem Tesla Model S bekannten Fahrerassistenzsysteme stehen im Semi Truck ebenfalls zur Verfügung.



Im leeren Zustand soll der Truck (US-Gewichtskategorie Class 8, also sehr schwer) in nur fünf Sekunden eine Geschwindigkeit von 60 US-Meilen pro Stunde (96,5 Kilometer) erreichen. Diese beeindruckende Beschleunigung scheint das Youtube-Video zu bestätigen.



In der Praxis zählen aber andere Kriterien. Der LKW soll mit maximaler Beladung (die Tesla aber nicht nennt) eine Reichweite von rund 480 US-Meilen (rund 772 Kilometer) haben und dabei mit rund 100 km/h fahren können. Daneben soll es auch noch eine Variante mit 800-km-Reichweite geben.



Voll beladen soll der Truck nach 20 Sekunden 60 Meilen pro Stunde schnell sein. Für eine Reichweite von 400 US-Meilen (643,74 Kilometer) soll eine Batterie-Aufladezeit von 30 Minuten reichen.



