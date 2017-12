Verbraucherschutz warnt vor falschen Kinox-Abmahnungen

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen warnt vor Fake-Abmahnungen wegen Urheberrechtsverletzungen von der Kanzlei Hofmann.

Im Internet macht aktuell eine neue Betrugsmasche die Runde, vor der sich Nutzer in Acht nehmen sollten. Die Kanzlei Hofmann aus Berlin verschickt dabei eine Abmahnung per E-Mail , der zufolge der Empfänger das Urheberrecht von 20th Century Fox verletzt haben soll. In dem Schreiben erklärt die Kanzlei, dass der E-Mail-Empfänger die Streaming-Website kinox.to besucht und dort illegal einen Film des Studios angeschaut habe.

In den „Details zur Straftat“ versteckt sich nicht nur ein Rechtschreibfehler, sondern die Betrüger wollen auch die IP-Adresse, den Browser, das Betriebssystem und den Internetanbieter ihres Opfers herausgefunden haben. Laut der Verbraucherzentrale Niedersachsen ist das nicht ungewöhnlich, da derartige Informationen sowohl vom PC als auch von mobilen Endgeräten stets mit übertragen werden. Diese Daten könnten die Betrüger also überall abgegriffen haben.

Nachfolgend werden eine Schadenersatzforderung, Rechtsanwaltskosten sowie Auskunfts- und Ermittlungskosten aufgeführt, die in der Summe fast 370 Euro ergeben. Diesen Betrag soll der E-Mail-Empfänger auf ein Bankkonto in Großbritannien überweisen. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen rät dringend davon ab, auf die Forderungen der Betrüger einzugehen. Wer diese E-Mail bekommt, sollte auf keinen Fall überweisen und sofort Anzeige bei der Polizei erstatten.

Laut der Verbraucherzentrale geben die Kinox-Betreiber die IP-Adressen ihrer Nutzer nicht weiter. Aktuell sei es zudem noch sehr aufwändig, einzelne Verbraucher herauszufinden, die den Streamingdienst nutzen. Dennoch sollten Nutzer laut der Verbraucherzentrale illegale Angebote lieber meiden und auf legale Streaming-Dienste zurückgreifen.