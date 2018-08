Valve´s erstes Spiel seit fünf Jahren erscheint am 28.11.

Nach fünf Jahren wird Valve (Half-Life, Portal) mit Artifact ein Spiel veröffentlichen. Jetzt stehen Startdatum und Preis fest.

Und schon wieder kein Half-Life 3. Valve hatte bereits vor einiger Zeit mit Artifact ein neues Spiel für PCs angekündigt. Nun stehen auch der Release und Preis fest: Artifact wird am 28. November 2018 für Windows, Linux und macOS erscheinen. In den darauf folgenden Monaten sollen dann noch Versionen für Android und iOS folgen. Der Preis: 20 Euro.

Artifact ist das erste neue Spiel von Valve seit der Veröffentlichung des Gratis-MOBAs Dota 2 am 9. Juli 2013 und dem Vollpreis-Spiel Counter-Strike: Global Offensive im Jahr 2012. Das neue Spiel ist in der Dota-Welt angesiedelt und es handelt sich um ein Kartenspiel, welches Valve bereits im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt hatte. Für das Design der Karten in Artifact arbeitet Valve mit Richard Garfield zusammen, dem Macher von Magic: The Gathering.

Für den Kaufpreis von 20 Euro erhalten die Spieler zwei Kartensets mit jeweils 54 Karten. Darunter befinden sich jeweils 5 Helden, 9 Gegenstände und 40 weitere Karten. Extra-Karten werden in Paketen zu je 2 Euro erhältlich sein. In diesen Paketen befindet sich dann jeweils 10 zufällige Karten. Insgesamt wird es in Artifact 280 sammelbare Karten geben. Überflüssige Karten können Spieler mit anderen Spielern tauschen oder an sie verkaufen.



Und was ist mit Half-Life 3? Ob das Spiel jemals kommen wird, steht wohl weiterhin in den Sternen. Valve konzentriert sich überwiegend auf die Weiterentwicklung der Online-Spieleplattform Steam und hat zuletzt mit Steam Chat eine neue Funktion bereitgestellt. Parallel ist Valve aber auch in die Weiterentwicklung von Technologien engagiert, von denen alle Gamer profitieren. Dazu zählen etwa Steam VR oder der beliebte Steam Controller.

