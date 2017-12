USA machen Nordkorea für Wannacry verantwortlich

Tom Bossart, Berater des US-Präsidenten, macht im Wall Street Journal Nordkorea für die Wannacry-Cyberattacken verantwortlich.

Nordkorea soll hinter der Ransomware Wannacry stecken.

In einem Leitartikel im Wall Street Journal machen die USA nun öffentlich Nordkorea für die Verbreitung der Ransomware Wannacry verantwortlich. Das erklärte Tom Bossart, Berater des US-Präsidenten Donald Trump aus der Heimatschutzbehörde, in der Zeitung. Wannacry hatte sich im Mai verbreitet und unter anderem PCs in Krankenhäusern, Unternehmen und anderen wichtigen Institutionen auf der ganzen Welt befallen. Bereits im Juni gab es Gerüchte, denen zufolge die US-Heimatschutzbehörde im Besitz von Beweisen sei, die auf Nordkorea hindeuteten.

Im Wall-Street-Journal-Artikel bestätigt Bossart, dass die NSA aufgrund von Beweisen, die von ausländischen Regierungen und unabhängigen Cybersecurity-Firmen gesammelt wurden, vom Wannacry-Ursprung in Nordkorea ausgehe. „Wir machen diese Anschuldigung nicht leichtfertig. Sie basiert auf Beweisen. Mit den Ergebnissen unserer Recherchen sind wir außerdem nicht allein. Andere Regierungen und Unternehmen stimmen uns zu. Großbritannien sieht den Ursprung der Angriffe in Nordkorea und Microsoft konnte die Attacken zu Verbündeten der nordkoreanischen Regierung zurückverfolgen,“ schreibt Bossart.

Welche konkreten Konsequenzen die USA aus den Beweisen ziehen werden, ist noch unklar. Denkbar sind weitere Sanktionen, wie sie bereits aufgrund des nordkoreanischen Nuklearprogramms verhängt wurden. Laut Bossart werde man weiterhin alle Ressourcen darauf verwenden, die Möglichkeiten für Cyberangriffe aus Pyongyang zu beschränken. Der Trump-Berater fordert weiterhin harte Strafen für Cyber-Kriminelle. Unternehmen müssten außerdem ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärken, um sich gegen Angriffe zu schützen. Die USA würden sich nun verstärkt gegen Cyber-Attacken seitens ausländischer Regierungen rüsten.

