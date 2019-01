Update auf Firefox 65 beseitigt Sicherheitslücken

Frank Ziemann

Mozilla hat seinen Browser Firefox in der neuen Version 65.0 freigegeben. Darin haben die Entwickler mindestens sieben Schwachstellen beseitigt. Außerdem haben sie den Tracking-Schutz verbessert. Auch Firefox ESR, Thunderbird und der Tor Browser erhalten Updates.

Vergrößern Firefox 65.0 ist da

Die neue Firefox-Version 65.0 blockiert Elemente einer Website, die dem Tracking der Besucher dienen – allerdings standardmäßig nur im privaten Modus. Den verbesserten Tracking-Schutz und den erweiterten Taskmanager haben wir bereits gestern vorgestellt. Firefox 65 unterstützt nun das Bildformat WebP und den noch jungen Video-Codec AV1.



Im ersten Mozilla Security Advisory des Jahres führt der Browser-Hersteller mehrere beseitigte Sicherheitslücken auf, deren Gesamtrisikopotenzial er mit „kritisch“ angibt. Fünf dieser Schwachstellen haben externe Sicherheitsforscher entdeckt und an Mozilla gemeldet. Eine Use-after-free-Lücke gilt als kritisch. In den letzten beiden der sieben Einträge stecken jeweils mehrere Schwachstellen, die Mozilla-intern gefunden wurden. Über ihre Anzahl und weitere Details macht Mozilla keine näheren Angaben. Sie sind jedenfalls als kritisch eingestuft.



In Firefox ESR 60.5.0 (Extended Support Release) haben die Mozilla-Entwickler mindestens drei Lücken gestopft. Das sind diejenigen unter den in Firefox 65.0 behobenen Schwachstellen, die auch die ältere Code-Basis der ESR-Version betreffen. Firefox ESR erhält nur Sicherheits-Updates, keine neuen Funktionen.



Von den in Firefox ESR gestopften Lücken profitiert auch der Tor Browser . Dessen neueste Version 8.0.5 basiert auf Firefox ESR 60.5.0. Tor ist in der neuen Version 0.3.5.7 enthalten, Torbutton in Version 2.0.10. Außerdem haben die Tor-Entwickler die mitgelieferten Add-ons aktualisiert: NoScript auf Version 10.2.1 und HTTPS Everywhere auf Version 2019.1.7.



Im Mail-Programm Thunderbird hat Mozilla mit dem Update auf Version 60.5.0 mindestens vier Lücken beseitigt. Es handelt sich um die gleichen Schwachstellen wie in Firefox ESR. Hinzu kommt noch eine DoS-Lücke, die mit präparierten ICS-Dateien (Kalender) ausgenutzt werden könnte.