Umfrage: Nutzen Sie noch Soziale Netzwerke?

Die Kritik an Sozialen Netzwerken nimmt zu. Wir möchten von Ihnen wissen: Nutzen Sie Facebook, Twitter & Co. noch?

Vergrößern Nutzen Sie noch Soziale Netzwerke? © istockphoto.com/winhorse

Die Kritik an Sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter nimmt zu. Nun warnen selbst ehemalige Mitarbeiter von Google und Co., dass uns die Dienste komplett abhängig machen. Mit dem Siegeszug des Smartphones sind Online-Dienste wie Twitter, Facebook, WhatsApp in unser Leben getreten, die wir nicht mehr missen wollen.

Ehemalige Mitarbeiter einiger dieser sozialen Netzwerke schlagen nun Alarm: Sie behaupten, dass es die Services darauf anlegen, uns süchtig zu machen. Sie haben sich im Center for Humane Technology zusammengeschlossen und wollen in den USA eine Aufklärungswerbekampagne starten, die vor allem in Schulen auf die Gefahren sozialer Medien hinweisen soll.



Wie sehen Sie das? Nutzen Sie überhaupt noch Soziale Netzwerke oder sind Sie bereits ausgestiegen? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil! Konkret möchten wir von Ihnen wissen, ob Sie noch die Dienste Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Snapchat, Instagram, Xing und LinkedIn verwenden. Haben Sie einen Dienst noch nie verwendet, wählen Sie einfach "Nein".