Ultimate Game Sale für Windows und Xbox One

Microsoft gewährt aktuell hohe Rabatte auf Xbox- und PC-Spiele und verlost hochwertige Preise.

Vergrößern Microsoft verlost derzeit hochwertige Preise für Xbox- und PC-Spieler. © microsoft.com

Heute startet Microsoft den Ultimate Game Sale . Die bis zum 10. Juli laufende Aktion umfasst vergünstigte Spiele für Xbox 360, Xbox One und Windows. Bei den über 350 Angeboten lassen sich bis zu 50 Prozent sparen. Wer zusätzlich Xbox-Gold-Nutzer ist, spart bis zu 10 Prozent extra. So kostet Battlefield 1 für Xbox One für Gold-Mitglieder nur 28 Euro.

Gleichzeitig veranstaltet Microsoft ein Gewinnspiel mit Preisen im Wert von 5000 US-Dollar . Dazu müssen Spieler ein Foto mit ihrem besten Gesichtsausdruck beim Zocken bei Twitter oder Instagram hochladen und mit den Hashtags #UltimateGameFace, #XboxSweepstakes bzw. #PCSweepstakes versehen. Als Preise winken Komplettpakete für PC- und Xbox-Spieler mit Fernseher, Konsole, 1000 US-Dollar Guthaben oder einem Gaming-PC von Alienware samt Bildschirm und Peripherie.

