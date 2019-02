Über 18.000 Google-Play-Apps spionieren Nutzer aus

Panagiotis Kolokythas

Über 18.000 Android-Apps sind bei Google Play erhältlich, obwohl sie gegen die Google-Richtlinien zum Schutz der Nutzer verstoßen.

Die Organisation AppCensus hat über 18.000 Android-Apps im Google-Play-Store entdeckt, die die Nutzer ausspionieren und damit gegen Googles Richtlinien für die Verwendung von Android-Werbe-ID verstoßen. Die Apps sammeln unter anderem die SIM-Kartennummern, IMEIs, Seriennummern und WiFi-Mac-Adressen. Die Daten werden dann gemeinsam mit Werbe-IDs an Domains weitergeleitet, die zu mobilen Werbenetzwerken gehören.

Die App-Hersteller selbst mögen zwar nicht die Daten sammeln, um an die Nutzer gezielt Werbung auszuliefern, aber dennoch verstoßen sie mit ihrem Verhalten gegen die Richtlinien von Google. Denn durch die Kombination der gesammelten Daten mit den Werbe-IDs ist eine Verfolgung der Nutzeraktivitäten möglich. Selbst wenn die Nutzer in den Android-Einstellungen das Ad-Tracking gemäß Google-Anleitung deaktivieren, bleiben sie identifizierbar; selbst dann, wenn der Nutzer seine Google-Ad-ID durch ein Reset seines Geräts verändert. Der "Daten-Händler" kann die neue Ad-ID einfach der gleich gebliebenen IMEI des Geräts zuordnen, wie AddCensus in seinem Bericht erläutert.

AppCensus listet auch einige der Apps auf, die die Nutzer ausspionieren. Darunter befinden sich Apps, die äußerst beliebt sind und laut Google Play bis zu über 1 Milliarde Installationen aufweisen. Hier die Top 20 der Apps, die gegen Googles Richtlinien verstoßen und dennoch im Google Play Store verfügbar sind.