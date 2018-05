Ubuntu 18.10 heißt Cosmic Cuttlefish

Cosmic Cuttlefish, also kosmischer Kuttelfisch (eine Tintenfischart), ist der Name der nächsten Ubuntuversion Ubuntu 18.10. Das teilte Mark Shuttleworth jetzt mit.

Vergrößern Ubuntu 18.10: Cosmic Cuttlefish Neuerungen, Release-Termin Download © Canonical

Nach dem Release ist vor dem Release: Ubuntu 18.04 ist erst seit kurzer Zeit veröffentlicht, da hat Canonical-Chef Mark Shuttleworth ein erstes wichtiges Detail zur nächsten Ubuntu-Version verraten.



Codename: Cosmic Cuttlefish

Wie gewohnt teilte Mark Shuttleworth den Namen in seinem Weblog mit. Demnach heißt das im Oktober 2018 erscheinende Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish, was so viel wie kosmischer Kuttelfisch (eine Tintenfischart, auch Sepien oder Echte Tintenfische genannt) bedeutet. Shuttleworth ist der Chef von Canonical, das Ubuntu entwickelt.

So entstehen die Ubuntu-Versionsnamen

Alle Ubuntu-Versionen tragen einen Codenamen, der aus zwei Wörtern besteht, die beide mit demselben Buchstaben beginnen. Das erste Wort ist immer ein Adjektiv und das zweite immer eine gefährdete Tierart beziehungsweise ein mythisches Wesen. Hier finden Sie einen guten Überblick über alle Codenamen von Ubuntu und Informationen zu der dahinter stehenden Logik.

Ubuntu 18.10 mit neun Monaten Support

Canonical wird für Ubuntu 18.10 nur neun Monate lang Updates bereit stellen. Nach Ablauf dieser neun Monate müssen Sie auf die nächste Ubuntuversion das Upgrade machen. Oder aber Sie installieren jetzt Ubuntu 18.04. Denn dabei handelt es sich um eine LTS-Version. Das LTS steht für “Long Term Support”, für die Canonical wieder fünf Jahre lang Updates bereitstellen wird. Canonical bringt alle zwei Jahre eine LTS-Version. Die nächste LTS-Version wird also Ubuntu 20.04 sein, das im April 2020 erscheinen wird.



Shuttleworth betont in diesem Zusammenhang die enorme Bandbreite von Einsatzbereichen für Ubuntu. Die Linux-Distribution werde für Mainframe-Rechner in einem großen Finanzunternehmen ebenso eingesetzt wie auf einem winzigen Raspberry Pi, der mit einem Klebeband an der Rückseite eines Prototypen irgendwo in der Mitte von Nirgendwo angebracht sei, wie es Shuttleworth flapsig formuliert. Und natürlich auf Desktop-Rechnern und bei Clouddiensten sowie auf IoT-Geräten.



Shuttleworth bedankt sich außerdem noch bei allen, die bei der aktuellen LTS-Version Ubuntu 18.04 Bionic Beaver mitgeholfen haben. Was Bionic Beaver bedeutet, erklären wir hier.



Bionic Beaver: Ubuntu 18.04 LTS - Neuerungen und Release-Termin



Ubuntu 17.10 Artful Aardvark ist verfügbar



Ubuntu 17.04 Zesty Zapus: Das sind die Neuerungen



Diese Ubuntu-Linux-Varianten gibt es: Server, Desktop, IoT