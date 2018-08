Ubisoft-Schnäppchen im Humble Store

Die Spiele des französischen Publishers Ubisoft werden im Humble Store aktuell deutlich günstiger angeboten.

Vergrößern Rainbow Six Siege verzeichnet jeden Monat mehr Spieler. © ubisoft.de

Wem die Hochkaräter unter den Spielen von Ubisoft bislang zu teuer waren, der findet im aktuellen Sale im Humble Store vielleicht sein Wunschspiel zum Schnäppchenpreis. Teilweise werden Rabatte bis zu 80 Prozent gewährt. Noch gut drei Tage lang stehen fünf Spiele von Ubisoft in unterschiedlichen Versionen deutlich günstiger zur Verfügung. Die Standard-Version von Far Cry 5 kostet beispielsweise ein Viertel weniger und damit 44,99 Euro. Die Gold-Edition mit Season Pass und mehreren Zusatzinhalten wird hingegen für 67,49 Euro angeboten.

Wer sich für Assassin‘s Creed Origins interessiert, kann die Standard-Version für 29,99 Euro erstehen, die Gold-Edition wird für 44,99 Euro offeriert. Shooter-Fans, die Rainbow Six Siege noch nicht besitzen, können ebenfalls viel sparen: Die Standard-Version kostet knapp 20 Euro, für 39,99 steht eine Gold-Version zur Verfügung, die neben dem Season Pass für das dritte Jahr auch 600 Rainbow Six Credits sowie 10 Outbreak Packs enthält. Wer knapp 60 Euro investiert, erhält zusätzlich alle Operatoren der ersten beiden Jahre kostenlos und erspart sich so langes Grinding. Zusätzlich steht das Open-World-Game The Division für knapp 10 Euro zum Kauf bereit, das Kampfspiel For Honor wird für 14,99 Euro angeboten.

Ubisoft-Sale im Humble Store anschauen

