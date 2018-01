Ubisoft-Sale: AC Origins und viele weitere Angebote

Beim Ubisoft-Sale bei Gamesplanet sind Ubisoft-Spiele aktuell stark reduziert erhältlich. Auch Assassin's Creed Origins.

Vergrößern Ubisoft-Sale bei Gamesplanet

Bei Gamesplanet ist der Ubisoft-Sale gestartet. Noch bis zum 28. Januar sind viele Spiele des Publishers Ubisoft mit Rabatten erhältlich. Darunter auch die Spiele der Assassins-Creed-Reihe. Gamesplanet ist ein autorisierter Händler, bei dem Sie die digitalen Vollversionen legal erwerben und ohne jegliche Tricks direkt im Client des jeweiligen Online-Spiele-Dienstes (Steam, Origin, Uplay) aktivieren und herunterladen können.

Assassin´s Creed Origins ist in der Standard-Edition mit einem Rabatt von 33 Prozent für 39,99 Euro erhätlich. Einen 33-Prozent-Rabatt gibt es auch bei der Gold-Edition, die damit 59,99 Euro statt 89,99 Euro kostet. Und Assassin's Creed Origins Deluxe Edition kann für 46,99 Euro statt 69,99 Euro erworben werden. Passend dazu ist übrigens mit „Die Verborgenen“ die neue Story-Erweiterung für das Spiel erschienen. Sie handelt von dem Wachstum der Bruderschaft und spielt vier Jahre nach den Geschehnissen der Haupthandlung des Spiels. Außerdem wird die Levelgrenze von 40 auf 45 angehoben. Besitzer der Gold-Edition oder des Season Pass erhalten die Erweiterung kostenlos.

Ein paar weitere Angebote beim Ubisoft-Sale

Alle Angebote finden Sie auf dieser Seite.

Rabatt-Code für DRAGON BALL FighterZ

Vergrößern Rabatt-Code für DRAGON BALL FighterZ © Gamesplanet

Am 26. Januar erscheint DRAGON BALL Fighter. Das Kampfspiel kann aktuell bei Steam für 59,99 Euro in der Standard-Version vorbestellt werden. Deutlich günstiger bietet Gamesplanet einen Steam-Key für das Spiel an. Dort kostet es nämlich 50,99 Euro und mit dem Rabatt-Code "BALLZ" erhalten Sie zusätzlich weitere 5 Euro Rabatt. Damit kostet das Spiel dann nur noch 45,99 Euro.