Twitch Prime: Devil May Cry als Gratis-Download

Nutzer des Abo-Dienstes Twitch Prime können in diesem Monat das Action-Adventure Devil May Cry kostenlos spielen.

Vergrößern Devil May Cry gibt es ab heute gratis bei Twitch Prime. © Capcom

Der Premium-Dienst Twitch Prime bietet seinen Nutzern auch in diesem Monat wieder ein Gratis-Spiel. Ab heute steht das Action-Adventure Devil May Cry für PC zum kostenlosen Download bereit. Twitch-Prime-Abonnenten bekommen den Titel über die Twitch Desktop App.

Devil May Cry wurde Anfang 2013 für den PC sowie für die beiden Konsolen PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht. Das Spiel zeigt die Vorgeschichte von Dämonenjäger Dante. Der Sohn eines Dämons und eines Engels leidet an einer gespaltenen Persönlichkeit, die sich im Kampf als durchaus nützlich erweist. Dante kann sowohl Engel- als auch Dämonen-Fähigkeiten einsetzen. Devil May Cry wurde von Ninja Theory entwickelt. Das britische Studio zeichnete unter anderem für Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West und Hellblade: Senua‘s Sacrifice verantwortlich. Nostalgie-Fans können ab 13. März 2018 mit der Devil May Cry HD Collection noch einmal in die Ursprünge der Serie eintauchen. Die Sammlung erscheint zum Preis von rund 30 Euro für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Twitch Prime ist ein Zusatzangebot für Amazon-Prime-Abonnenten. Nutzer bekommen unter anderem werbefreie Streams, kostenlose Spiele sowie Ingame-Loot und monatlich ein Gratis-Kanal-Abonnement.

Test: Lohnt sich Amazon Prime für Sie?