Twitch-Prime: 7 Spiele kostenlos, darunter Hotline Miami 1 & 2 und Broforce

Als Twitch-Prime-Member erhalten Sie aktuell sieben Spiele kostenlos, darunter Hotline Miami 1 & 2 und Broforce.

Auf dem Streaming-Portal Twitch gibt es aktuell wieder eine Aktion für Twitch-Prime-Member. Vom 20. Dezember 2018 bis 31. Januar 2019 erhalten Sie auf der Plattform über die Feiertage das Devolver Digital Holiday Pack , das Bundle enthält dabei sieben Spiele von Devolver Digital:

Broforce

Hotline Miami

Hotline Miami 2: Wrong Number

The Messenger

Strafe

Crossing Souls

The Swords of Ditto

Als Twicht-Prime-Member können Sie sich mit einem gültigen Amazon Prime-Account anmelden. Amazon und Twitch bieten hier in Kooperation immer wieder einige Vorteile für Prime-Kunden auf der Streaming-Plattform, darunter Spiele oder Extra-Loot für verschiedene Titel.

Um die verschiedenen Titel zu spielen, folgen Sie diesem Link und aktivieren das Devolver Digital Bundle. Im Anschluss installieren Sie die Twitch-Desktop-App für Windows, wechseln in den Reiter „Meine Spiele“ und installieren die gewünschten Spiele. Viel Spaß.

