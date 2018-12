Twitch: Inspector Gadget Streaming-Marathon startet am 17. Dezember

Vom 17. bis 24. Dezember veranstaltet Twitch einen Serien-Streaming-Marathon mit der Zeichentrickserie Inspector Gadget.

Twitch veranstaltet im Dezember wieder einen Streaming-Marathon. Vom 17. bis 24. Dezember streamt die Plattform die 80er-Jahre-Zeichentrickserie Inspector Gadget. Alle Episoden der ersten Staffel laufen täglich fünf Stunden lang in der Endlosschleife. Der Stream startet am 17. Dezember unter twitch.tv/twitchpresents . Für den Streaming-Marathon hat sich Twitch außerdem prominente Unterstützung geholt. Serienschöpfer Andy Heyward wird täglich eine Stunde lang im Twitch-Chat Fragen beantworten und Anekdoten aus der Entstehungsgeschichte von Inspector Gadget zum Besten geben. Das Team von Tested.com wird außerdem auf dem Kanal twitch.tv/tested live versuchen, einige der Gadgets aus der Serie nachzubauen und sie auf Alltagstauglichkeit zu testen.

Inspector Gadget ist eine Zeichentrickserie über einen unbeholfenen Polizeiinspektor, der mit allerlei in seinem Körper und seinem Mantel verbauten Technik-Gadgets auf Verbrecherjagd geht. Inspector Gadget wurde von 1983 bis 1986 produziert. In zwei Staffeln schaffte es die Serie auf insgesamt 86 Folgen. In Deutschland wurde Inspector Gadget erstmals im Januar 1988 auf RTL Plus gesendet.

Tipp: Twitch Prime künftig nicht mehr werbefrei