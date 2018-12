Turret: Offizielle Maus und Tastatur für Xbox One

Das von Razer angebotene Set aus Maus und Tastatur soll die Eingaben an der Xbox One präziser machen.

Vergrößern Razer Turret für Xbox One besteht aus Maus und Tastatur. © microsoft.com

Hersteller Razer hat mit Turret ein Set aus Maus und Tastatur für die Microsoft-Spielkonsole Xbox One im Angebot. Die Unterstützung für die PC-Eingabegeräte wurde vor gut einem Monat geschaffen, die erste Komplettlösung beider Unternehmen soll Spielen an der Konsole präziser und dennoch bequem machen. Möglich macht Turret dies mit einem sehr großen Mauspad aus Hartplastik, welches auf die Knie gelegt wird. Auch die Tastatur findet darauf Platz, so wird das Set sofatauglich. Doch auch an einem PC lässt sich die Kombo problemlos verwenden.

Derzeit ist das Set nur mit US-Layout erhältlich, das Bundle aus Maus und Tastatur schlägt zudem mit 250 US-Dollar zu Buche. Die Auslieferung soll spätestens Ende März 2019 erfolgen. Die Verbindung zur Konsole bauen beide Eingabegeräte über Funk auf. Sowohl Maus als auch Tastatur können dank LED-Beleuchtung in allen Farben des Regenbogens erstrahlen. Die Laufzeit gibt der Hersteller mit 43 Stunden ohne Licht und 11 Stunden mit Beleuchtung an. Die Tastatur verfügt zudem über eine Xbox-Taste, mit der sich das Hauptmenü der Konsole aufrufen lässt. In allen Spielen ist eine Steuerung per Maus und Tastatur auf der Xbox One aber nicht möglich. Fortnite, Warframe, Children of Morta oder Warface gehören zu den bekanntesten Titeln, die sich auch per Keyboard und Maus steuern lassen.

