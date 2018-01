Toyota integriert Amazons Alexa

Noch in diesem Jahr sollen ausgewählte Toyota- und Lexus-Modelle mit Amazons digitaler Assistentin Alexa ausgestattet werden.

Vergrößern Toyotas Entune unterstützt bald Amazons Alexa. © Toyota

Toyota hat im Rahmen der CES 2018 eine Partnerschaft mit Amazon angekündigt. Die digitale Assistentin Alexa soll demnach noch in diesem Jahr in ausgewählten Toyota- und Lexus-Modellen Einzug halten. Unterstützung gibt es für Toyota-Modelle mit dem Infotainment-System Entune 3.0 und Lexus-Modelle mit Enform 2.0. Mehr Unterstützung für eine erweiterte Modellauswahl soll es dann 2019 geben.

Die Partnerschaft zwischen Amazon und Toyota wurde bislang nur für die USA bestätigt. Wann auch deutsche Toyota- und Lexus-Besitzer auf Alexa zurückgreifen können, ist bislang noch nicht bekannt. Mit Alexa können ausgewählte Funktionen des Autos wie etwa die Navigation oder das Radio per Sprachbefehl gesteuert werden. Diese Eingabeform soll den Fahrer weniger ablenken als die herkömmliche Button-Bedienung von Infotainment-Systemen, da er durch die Sprachsteuerung stets die Hände frei hat. Alexa liest außerdem aktuelle Nachrichten vor und erweitert Einkaufslisten oder Notizen auf Wunsch um neue Einträge.

Panasonic kündigte im Rahmen der CES ebenfalls die Integration von Alexa und dem Google Assistant für zukünftige Infotainment-Systeme an. Kia plant Google-Assistant-Support für ausgewählte Automodelle, die in diesem Jahr erscheinen. Google bestätigte außerdem, seinen Google Assistant in Android Auto integrieren zu wollen.

Garmin Speak bringt Amazon Alexa in jedes Auto