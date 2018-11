Total-War-Besitzer bekommen kostenloses Upgrade

Käufer von Spielen aus der Total-War-Serie erhalten bei Steam ein kostenloses Upgrade mit allen Zusatzinhalten.

Wer als Strategiefan auf Steam Empire: Total War, Napoleon: Total War oder Medieval 2: Total War erstanden hat, darf sich auf ein schönes Geschenk freuen. Der Hersteller spendiert Käufern ein kostenloses Upgrade auf die jeweilige Definitive Edition inklusive aller Downloadinhalte. Zwar soll es in der Neuauflage keine grafischen Verbesserungen geben, dafür steht mit den jeweiligen Zusatzinhalten und Addons jede Menge Inhalt für verschneite Wintertage zur Verfügung.

Bei Empire: Total kommen zum Beispiel die Erweiterungen Elite Units of the East, Elite Units of America, Special Forces Units & Bonus Content sowie die Warpath-Kampagne dazu. Käufer von Total War: Medieval 2 erhalten hingegen mit dem Addon Kingdoms gleich vier neue Kampagnen, Einheiten, Gebäude und Multiplayer-Karten. Wer hingegen Total War: Napoleon bei Steam gekauft hat, kann sich über das Coalition Battle Pack, Heroes of the Napoleonic Wars, Imperial Eagle Pack sowie die Peninsular Campaign freuen. Das nächste Spiel des Entwicklers Creative Assembly, Total War: Three Kingdoms, verlegt den Schauplatz nach China. Spieler wählen darin entweder eine romantisch verklärte Version der Geschichte oder einen historisch-korrekten Modus. Die Veröffentlichung ist für den 7. März 2019 geplant.

