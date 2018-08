Christian Ghisler hat Total Commander 9.21 veröffentlicht. Es korrigiert einige Fehler des Vorgängers, bringt aber auch neue Features.

Vergrößern Total Commander 9.21: Datei-Manager mit neuen Funktionen

Christian Ghisler hat für den beliebten Datei-Manager Total Commander eine neue Version veröffentlicht. Total Commander 9.21 korrigiert einige Fehler der Vorgängerversion, bringt aber auch neue Funktionen.

Der jetzt erschienene Total Commander 9.21 bringt zwar nicht so viele Neuerungen und Verbesserungen wie die Anfang Juli 2018 erschienene Version Total Commander 9.20. Doch es handelt sich bei dem Update trotzdem nicht nur um ein reines Bugfix-Release, sondern auch um ein Funktions-Update. Laut Entwickler Ghisler sind diese beiden Funktionen neu in Total Commander 9.21:



* Via wincmd.ini kann man neu einstellen, bei wie vielen Zeichen der Lister den Text umbrechen soll, wenn der Textumbruch deaktiviert wurde (beliebig lange Zeilen sind von der Funktionsweise her nicht möglich).

* Via wcx_ftp.ini kann man einstellen, ob nach dem Neu-Hochladen einer bearbeiteten Datei ins Verzeichnis der Datei zurückgewechselt werden soll.



Über alle Fehlerkorrekturen informiert das englischsprachige Changelog.



30 Tage gratis testen: Bei Total Commander handelt es sich um Shareware. Zu Testzwecken dürfen Sie den Dateimanager für die Dauer von 30 Tagen unter die Lupe nehmen. Die Vollversion schlägt mit 37 Euro zu Buche. Für Windows-Power-Nutzer ist das gut angelegtes Geld.

Das Update ist für alle registrierten Benutzer gratis (auch für Benutzer des älteren Windows Commander). Installieren Sie einfach die neue Version über die vorhandene registrierte Version.



Download: Total Commander 9.21



Kurzüberblick: Zu den wichtigsten Eigenschaften von Total Commander gehören die beiden nebeneinander angezeigten Dateifenster, was den Umgang mit Dateien deutlich erleichtert. Hinzu kommen so praktische Funktionen wie eine erweiterte Suche, die integrierte Unterstützung für alle gängigen Dateiformate, ein eingebauter FTP-Client, ein Mehrfach-Umbenenntool, eine Kommandozeile zum schnellen Starten von Programmen und die Möglichkeit, die Oberfläche von Total Commander ganz nach den eigenen Bedürfnissen und dem eigenen Geschmack anzupassen.



Tipp: Für den Total Commander gibt es kostenlose Addons, die den Funktionsumfang erweitern.