Total Commander 9.12: Datei-Manager in neuer Version

Der beliebte Datei-Manager Total Commander ist einer neuen Version erschienen, mit der vor allem Bugs behoben werden.

Vergrößern Total Commander 9.12 ist erschienen

Der Entwickler Christian Ghisler hat Total Commander 9.12 fertig gestellt und zum Download freigegeben. Die neue Version des beliebten Datei-Managers enthält keine neuen Funktionen, sondern es wurden nur Fehler behoben. Das zeigt ein Blick in die mitgelieferten Veröffentlichungsnotizen. Dabei handelt es sich um kleinere Bugfixes und Schönheitskorrekturen. Eine Vielzahl an spannenden Neuerungen brachte Total Commander 9.10, welcher vor knapp einem Monat erschien.



Auch die neue Version ist wie gewohnt in einer 32-Bit-Version für Windows 95 bis hin zu Windows 10 und in einer 64-Bit-Variante für Windows ab Windows XP bis Windows 10 verfügbar. Der Download ist rund 4 MB groß und erfolgt über die flotten PC-WELT-Download-Server. Total Commander ist Shareware, Sie können das Programm 30 Tage testen. Eine Einzelplatzlizenz kostet rund 26 Euro.

Download: Total Commander



Zu den wichtigsten Eigenschaften von Total Commander gehören die beiden nebeneinander angezeigten Dateifenster, was den Umgang mit Dateien erleichtert. Hinzu kommen so praktische Funktionen wie eine erweiterte Suche, die integrierte Unterstützung für alle gängigen Dateiformate, ein eingebauter FTP-Client, ein Mehrfach-Umbenenntool, eine Kommandozeile zum schnellen Starten von Programmen und die Möglichkeit, die Oberfläche von Total Commander ganz nach den eigenen Bedürfnissen und dem eigenen Geschmack anzupassen.