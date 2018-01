TomTom beendet zumindest in den USA den "lebenslangen" Support für ausgewählte ältere Navigationsgeräte. Die Navis bekommen keine neuen Karten mehr.

Vergrößern TomTom beendet lebenslangen Support für bestimmte Navis

Die Navigationsgeräte-Hersteller TomTom und Garmin werben mit ihren „lebenslangen“ Karten-Updates. Was viele Kunden nicht wissen: Lebenslang heißt keineswegs lebenslang. Das müssen jetzt TomTom-Kunden (zumindest in den USA und in Großbritannien) lernen, wie die IT-Nachrichtenseite The Verge berichtet.

TomTom teilte seinen Kunden mit, dass man für ältere Navigationsgeräte keine Karten-Updates mehr bereitstelle, weil die Hardware-Ressourcen der alten PNDs nicht mehr für die neue Software und die neuen Karten ausreichen würden. Eine vollständige Liste der nicht mehr unterstützten Navigationsgeräte finden Sie auf dieser Seite, wenn Sie etwas nach unten scrollen. Wer eines der dort genannten PNDs besitzt, bekommt also keine weiteren Software- und Karten-Updates und kann auch die Verkehrslage-Dienste und andere Services nicht mehr nutzen. Die Geräte selbst bleiben natürlich funktionsfähig. Bereits bestehende Abonnements für Services können noch bis zum festgelegten Ende genutzt werden, die Abos lassen sich aber nicht mehr verlängern.

Auf der gleichen Webseite bietet TomTom den betroffenen Kunden neuere Navigationsgeräte mit 25 beziehungsweise 30 Prozent Rabatt an. Die Preise beziehen sich in dem konkreten Fall auf Kunden aus Großbritannien. Inwieweit die Einstellung des Lifetime-Supports für die genannten Geräte auch Kunden aus Deutschland betrifft, ist derzeit unbekannt. Wir haben diesbezüglich bei TomTom angefragt.



TomTom definiert „lebenslang“ folgendermaßen: „Lebenslang steht für die Lebensdauer des Geräts, also den Zeitraum, in dem TomTom für das Gerät Support in Form von Software-Updates, Diensten, Inhalten oder Zubehör bereitstellt. Ein Gerät hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht, wenn dieser Support nicht mehr zur Verfügung gestellt wird. Die Lebensdauer der Smartphone-App bezeichnet den Zeitraum, in dem TomTom Updates der App anbietet. Lebenslang-Dienste können nur für das Gerät oder die App verwendet werden, mit denen sie erworben wurden, und können nicht auf ein anderes TomTom-Gerät oder eine andere TomTom-App übertragen werden.“

Diesen „lebenslangen“ Support gibt es für Karten-Updates, den Empfang von Echtzeit-Verkehrsinformationen und für die Informationen über Radarmessgeräte.

