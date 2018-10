Für den Zeitraum vom 25.10 bis 5.11.2018, hat Mediamarkt ein neues Aktions-Prospekt mit einigen tollen Angeboten veröffentlicht.

Vergrößern Tolle Angebote im neuen Mediamarkt-Prospekt © Mediamarkt

Mediamarkt hat ein neues Aktions-Prospekt für den Zeitraum vom 28. Oktober bis 05. November 2018 veröffentlicht. Im Prospekt, das mit dem Motto: „Teuer is‘ nich‘!“ beworben wird, finden sich einige tolle Angebote.

Angebote aus dem Gaming-Bereich

Besonders im Gaming-Bereich hat Mediamarkt einige interessante Konsolen-Angebote zu bieten. So gibt es beispielsweise die Xbox One S in der 1-TB-Version mit einem Controller, Forza Horizon 4 und einem von drei weiteren Spielen von dem Sie eines auswählen können, für einen Setpreis von nur 255 Euro.

Auch ein Xbox One X Bundle ist verfügbar. Hier erhalten Sie die 1-TB-Variante der Xbox One X, ein Controller, Forza Horizon 4, Forza Motorsport 7 sowie ein Spiel das Sie wiederum frei wählen können, für nur 449 Euro.

Bei den Spielen können Sie zwischen Fifa 19, Call of Duty: Black Ops 4 oder Red Dead Redemption 2 wählen.

Weiterhin gibt es pünktlich zur Veröffentlichung von Rockstars Red Dead Redemption 2 das Spiel im Bundle mit einer Playstation 4 Pro in der 1-TB-Variante samt Controller für 389 Euro. Hier die besten Gaming-Angebote:

Xbox One S 1 TB mit Forza Horizon 4 + 1 von 3 Spielen für 255 Euro

Xbox One X 1 TB mit 2 Forza-Games + 1 von 3 Spielen für 449 Euro

PS4 Pro 1 TB + Red Dead Redemption 2 für 389 Euro

PS4 Slim 500 GB + Fifa 19 + Assassins Creed: Odyssey für 333 Euro

Nintendo Switch + Diablo 3 für 379 Euro

New Nintendo 2DS XL Limited Pokéball Edition für 139 Euro

New Nintendo 2DS XL + Luigis Mansion 2 für 155 Euro

Weitere Angebote aus dem Prospekt



Mediamarkt bietet in seinem Prospekt noch einige weitere Angebote aus der Welt der Technik an. Dort finden Sie Aktionspreise zu Smart-TVs, Smartphones, Tablets, Telefone, Notebooks, PCs, Monitore, Drucker, Games, Audio und Musik, Zubehör und weiser Ware wie Waschmaschinen oder Kühlschränke. Alle Angebote aus dem Prospekt finden Sie hier:

Zum Mediamarkt-Prospekt (28.10 – 5.11.2018)

Weitere tolle Schnäppchen in unserem Schnäppchen-Blog

Im PC-WELT-Schnäppchen-Blog präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.

Hier geht’s zum Schnäppchen-Blog