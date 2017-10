Der neue eBook-Reader Tolino Epos besitzt ein wasserfestes 7,8-Zoll-Display und passt die Farbtemperatur automatisch an die Tageszeit an. Ebenfalls neu ist das eBook-Abonnement Tolino Select.

Vergrößern Tolino Epos: Wasserfester 7,8-Zoll-eBook-Reader mit Farbtemperaturanpassung. © Tolino

Gestern hat Amazon den wasserfesten eBook-Reader Kindle Oasis zu Preisen ab 229,99 Euro vorgestellt. Tolino zieht nun mit dem Tolino Epos für 229 Euro nach. Der Tolino Epos besitzt ein 7,8 Zoll großes 300 ppi E Ink Carta HD-Display, das sich auch bei starker Sonneneinstrahlung noch gut ablesen lassen soll. Dieser Vorteil gegenüber Tablets ist typisch für eBooks-Reader und gilt zum Beispiel auch für den Amazon Kindle.

Dank der Funktion „smartLight“ soll der eReader die Farbtemperatur seiner Beleuchtung an die Tageszeit anpassen. Das Licht des Tolino Epos soll also am Morgen klar und kühl sein und im Tagesverlauf immer wärmer werden – automatisch oder individuell einstellbar.

Gegen Wasser ist der Tolino Epos ebenfalls geschützt, Sie können damit also in der Badewanne oder am Strand oder am Schwimmingpool unbesorgt lesen. Konkret bedeutet „wasserfest“: Schutz vor Süßwasser bis 1 Meter Tiefe und für 30 Minuten. Möglich macht das die Nanobeschichtung des Readers.

Die 8 GB große interne Speicher soll bis zu 6000 eBooks aufnehmen können (von den 8 GB stehen 6 GB für eBooks zur Verfügung). Dazu kommen noch 25 GB Onlinespeicher in der Tolino-Cloud. Über die Tolino-Cloud haben Sie von verschiedenen Lesegeräten aus Zugriff auf Ihre eBook-Bibliothek – z.B. mit dem eBook Reader, Smartphone oder Tablet. Sie können den internen Speicherplatz aber nicht über eine microSD-Karte erweitern.



Das Stromaufladen erfolgt über die USB-Schnittstelle. Eine Akku-Ladung soll bis zu vier Wochen Lesefreude ermöglichen. WLAN-Zugriff und Gratis-Zugang zu den Hotspots der Deutschen Telekom ist ebenfalls im Preis einhalten. Der Download der eBooks erfolgt über WLAN.

Der Tolino Epos unterstützt das eBook-Standardformat ePUB (mit und ohne Kopierschutz), auch PDF und TXT-Dateien können Sie mit dem Tolino Epos lesen. Sie sind beim Tolino nicht an eine einzige eBook-Quelle gebunden, sondern können eBooks aus verschiedenen Quellen lesen.

Technische Daten:

* Display: 7,8 Zoll E Ink Carta Display, HD-Auflösung (300 ppi, 1872 x 1404 Pixel), 19,81 cm Bildschirmdiagonale

* Beleuchtung: Integrierte Beleuchtung mit smartLight (manuelle oder automatische Anpassung)

* Abmessung: 140 x 209 x 8,2 mm

* Gewicht: 260 g

* Touchscreen: Kapazitiv

* Akku: Lithium-Polymer Akku, 1.200 mAh

* Akkulaufzeit: bis zu 4 Wochen

* Prozessor: 1.000 MHz Freescale i.MX6

* RAM: 512 MB

* Speicher (intern): 8 GB (davon rund 6 GB verfügbar für Ihre Inhalte, entspricht über 6.000 eBooks)

* Cloud-Speicher (Tolino-Cloud): 25 GB (zusätzlicher Online-Speicher für Ihre eBooks in Deutschland, Österreich und der Schweiz)

* Kompatibilität: EPUB, PDF, TXT; Adobe DRM-fähig; kompatibel mit öffentlichen Leihbibliotheken (z. B. Onleihe) und tolino select

* Konnektivität: WLAN (802.11 b/g/n), integrierter gratis HotSpot-Zugang zu den Hotspots der Deutschen Telekom AG deutschlandweit (nach Anmeldung beim Buchhändler)

* Anschlüsse: Micro-USB

* Lieferumfang: Tolino Epos eBook-Reader, easy2connect-Kabel (USB Typ A auf Micro-USB, 1m), Kurzanleitung, Benutzerhandbuch (eBook vorinstalliert

Lesefunktionen:



* Schriftart und Schriftgröße im eBook individuell einstellen

* Wörter im eBook übersetzen und im integrierten Wörterbuch nachschlagen

* Mit Fingertipp Lesezeichen im eBook setzen

* Markierungen und Notizen direkt im eBook vermerken

* Schnellblättern-Funktion

* eBooks ordnen und eigene Sammlungen anlegen

* Integrierter eBook-Shop mit über 2 Mio. eBooks

* Kompatibel mit den eBooks der öffentlichen Leihbibliotheken (z.B. Onleihe)

* Volltextsuche

* Bildschirm sperren mit Zahlensperre



Besucher der Frankfurter Buchmesse können den Tolino Epos am tolino Messestand in Halle 3.0 H4 ansehen und ausprobieren.

Preis und Verfügbarkeit

Der Tolino Epos kostet 229 Euro und ist voraussichtlich ab dem 27.10.2017 lieferbar. Vorbestellungen sind bereits jetzt unter anderem bei Weltbild möglich möglich.

Tolino Select: Abonnement für eBooks

Ebenfalls neu ist das eBook-Abonnement Tolino Select. Dabei bieten die beteiligten Buchhändler eine Vorauswahl von eBooks an, um dem Tolino-Kunden die Auswahl zu erleichtern. Jeden Monat finden die Kunden 40 neue Titel im Angebot, jeweils zehn Titel in den Genres „Romane & Erzählungen“, „Krimis & Thriller“, „Fantasy & Science Fiction“ und „Liebesromane & Erotik“. Der Abonnent kann pro Monat vier neue Titel auswählen. Das Abo kostet 9,90 Euro pro Monat, der erste Monat ist gratis. Tolino Select ist monatlich kündbar und bei Thalia, Weltbild, Hugendubel, bücher.de und ebook.de erhältlich.