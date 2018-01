Tide Pod Challenge: Lebensgefährlicher Netz-Hype

Wieder einmal macht eine merkwürdige "Mutprobe" auf Youtube und in den sozialen Netzwerken die Runde. Doch dieser Tide Pod Challenge ist anders als beispielsweise der Ice Bucket Challenge oder der Condome Challenge nicht einfach nur schräg, sondern ähnlich wie die Fire Challenge – bei dem sich Jugendliche selbst angezündet haben - lebensgefährlich. Deshalb hat David Taylor, CEO des US-Konzerns von Procter & Gamble (P&G), einen Blogeintrag verfasst, in dem er Eltern eindringlich darum bittet, dass sie mit ihren Kindern über diesen lebensgefährlichen Unsinn sprechen.

Darum geht es beim Tide Pod Challenge

Beim Tide Pod Challenge steckt man sich eine Waschmittelkapsel in den Mund und zerbeißt sie. Im schlimmsten Fall schluckt man den Inhalt auch noch. Konkret handelt es sich dabei um Waschmittelkapseln der Marke Tide von Procter & Gamble – der US-Konzern produziert unter anderem Waschmittel. Diesen an Dämlichkeit kaum zu überbietenden Vorgang filmt man und stellt das Video ins Web. In der Hoffnung viele Likes dafür zu bekommen.

Dass der Inhalt von Waschmittelkapseln giftig ist, wie Proctern & Gamble noch einmal eigens betont, scheint die Jugendlichen nicht zu stören. Im schlimmsten Fall stirbt der Einnehmende an den Kapseln.

Procter & Gamble versucht nun die Videos von den einschlägigen Plattformen entfernen zu lassen, um Nachahmungen zu verhindern. Doch Procter & Gamble belässt es nicht bei diesem Blogeintrag, sondern versucht die Jugendlichen auch über die sozialen Medien zu erreichen. So engagierte Procter & Gamble den Footballspieler Rob Gronkowski für einen Video-Clip, der den Zuschauern klar macht, dass die "Tide Pods" in die Waschmaschine gehören und nicht in den Mund. Ohne Ausnahme!

Laut spiegel.de meldeten Notaufnahmen in den USA 86 absichtliche Kontakte von Jugendlichen mit dem Waschmittel.

What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.



Eating a Tide POD is a BAD IDEA, and we asked our friend @robgronkowski to help explain. pic.twitter.com/0JnFdhnsWZ