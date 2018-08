Thunderbird 60 mit moderner Optik und neuen Features

Mozilla hat seinen E-Mail-Client in einer neuen Version mit Photon-Interface und zusätzlichen Funktionen veröffentlicht.

Thunderbird 60 steht ab sofort zum Download bereit.

Mozillas Thunderbird steht ab heute in Version 60 zum Download bereit . Die erste große Neuerung des E-Mail-Client ist der neue Photon-Look, der in puncto Design an den Mozilla-Browser Firefox angepasst wurde. Mehrere helle und dunkle Themes sollen dabei helfen, das Tool perfekt in den bestehenden Desktop einzupassen. Neben einem neuen Design spendiert Mozilla Thunderbird auch ein neues Logo, das sich am Firefox Quantum orientiert.

Auf den ersten Blick fällt der aufgeräumte Look in der E-Mail-Übersicht auf. Tabs sind nun eckig gestaltet und Nutzer können die Titelleiste aktivieren und deaktivieren. Ebenfalls neu sind mehrere Chat-Themes und Support für WebExtensions-Themes. Mozilla verpasst seinem Thunderbird nicht nur optische Neuerungen, sondern verbessert auch den Umgang der Software mit E-Mail-Anhängen. Deren Reihenfolge kann nun beispielsweise beim Schreiben einer E-Mail geändert werden.

Verbesserungen gibt es auch beim Thunderbird-Kalender. So erlaubt das Tool nun das Kopieren, Ausschneiden und Löschen von wiederkehrenden Events. Der Kalender bietet nun außerdem eine Location-Anzeige für die Tages- und Wochen-Übersicht. Zu den weiteren Neuerungen zählen der Direktversand von Meeting-Benachrichtigungen und die Kalender-Auswahl beim Einfügen neuer Events oder Aufgaben.

