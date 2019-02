Panagiotis Kolokythas

Im Epic Games Store wird demnächst das witzige Point-and-Click-Adventure Thimbleweed Park verschenkt.

Vergrößern Demnächst gratis im Epic Games Store: Thimbleweed Park

Der Epic Games Store hat die nächste Gratis-Spiel-Aktion angekündigt: Ab dem 21. Februar und bis zum 7. März wird über diesen Link das Point-and-Click-Abenteuerspiel Thimbleweed Park kostenlos erhältlich sein. Man benötigt lediglich den Epic Launcher und erhält dann das Spiel dauerhaft in seiner Spielebibliothek hinzugefügt.

Thimbleweed Park ist ein äußerst gelungenes Adventurespiel der klassischen Machart, welches im Jahr 2017 nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne im Jahr 2014 erschien. Chefentwickler waren Ron Gilbert und Gary Winnick, beides alte Haudegen der Point-and-Click-Adventure-Ära. Unter ihrer Leitung entstanden in den 1980er und 1990er Jahren Perlen wie Maniac Mansion, Zac McKracken, Look, Indiana Jones and the Fate of Atlantis und Day of the Tentacle.

Thimbleweed Park orientiert sich von der Grafik und Steuerung her an den oben genannten Klassikern. Die Spieler erwartet also ein äußerst witziges 2D-Point-and-Klick-Adventure mit Pixel-Grafik und abgedrehter Story. Als Spieler übernehmen Sie die Rolle von zwei Detektiven und weiteren Charakteren. Es gilt einen Mord aufzuklären.

Axiom Verge aktuell gratis

Aktuell ist im Epic Games Store noch bis zum 21. Februar das Metroidvania-Spiel Axiom Verge kostenlos erhältlich.

Am 15. Februar erscheint die PC-Version von Metro: Exodus exklusiv im Epic Games Store. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung der Ego-Shooter-Reihe Metro der ukrainischen Spieleschmiede 4A Games, die auf den Romanen von Dmitri Gluchowski basiert.