The Witcher: TV-Serie erscheint exklusiv bei Netflix

Die Verfilmung der Rollenspiel- und Roman-Reihe The Witcher erscheint als TV-Serie exklusiv beim Streaming-Anbieter Netflix.

Vergrößern The Witcher bekommt eine Serien-Adaption bei Netflix. © CD Projekt Red

Die ursprünglich geplante Film-Adaption von The Witcher wird zugunsten einer TV-Serie eingestampft . Netflix wird die englischsprachige Drama-Serie als Original produzieren. Die Geschichte orientiert sich an der Romanreihe des polnischen Fantasy-Autoren Andrzej Sapkowski, die bereits die gleichnamige Spiele-Reihe mit dem neuesten Teil The Witcher 3 ( günstig auf Gamesplanet kaufen ) von CD Projekt Red inspirierte. Konkrete Details zur Story der Serie stehen bislang jedoch noch aus.

Für die Produktion arbeitet Netflix mit Sean Daniel und Jason Brown von der Sean Daniel Company zusammen. Auf dem Regiestuhl wird voraussichtlich der Oskar-nominierte polnische Filmer Tomasz Bagiński Platz nehmen. Die Serie zu The Witcher ist den Angaben zufolge auf mehrere Staffeln ausgelegt. Ein Starttermin steht bis jetzt aber noch nicht fest.