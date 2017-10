The Witcher: Rollenspiel-Reihe feiert 10. Geburtstag mit Rabatten

Die Rollenspiel-Reihe The Witcher feiert im Oktober ihren zehnten Geburtstag mit Rabatten bei Steam, GOG und im Humble Store.

Vergrößern Witcher-Fans können zum 10. Geburtstag der Reihe kräftig sparen. © CD Project Red

In diesem Monat feiert die PC- und Videospiel-Reihe The Witcher ihr zehnjähriges Jubiläum. Fans bekommen anlässlich des Geburtstags Rabatte bei Steam , dem Download-Store GOG sowie im Humble Store . Die Preise sind in den drei Stores identisch. Wer sich im Humble Store für den Abo-Dienst Humble Monthly für 12 US-Dollar angemeldet hat, kann beim Kauf der Witcher-Spiele zusätzlich 10 Prozent auf den Rabatt-Preis sparen.

The Witcher 1: Enhanced Edition – 1,19 Euro

The Witcher 2: Enhanced Edition – 2,99 Euro

The Witcher Adventure Game – 2,49 Euro

The Witcher 3: Wild Hunt – 14,99 Euro

The Witcher 3: Wild Hunter – Game of the Year Edition – 19,99 Euro

The Witcher 3: Wild Hunt Expansion Pass – 12,49 Euro

The Witcher 3: Blood and Wine – 9,99 Euro

The Witcher 3: Hearts of Stone – 4,99 Euro

Die Rollenspiel-Reihe The Witcher von Entwickler CD Project Red basiert auf dem gleichnamigen Romanzyklus des polnischen Autoren Andrzej Sapkowski. Die Geschichte ist in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt angesiedelt und folgt den Abenteuern des Hexers Geralt von Riva, der als Monterjäger durch das Land zieht. Geralt wird aus der Third-Person-Perspektive gesteuert. Im Spielverlauf wechseln sich Kämpfe, moralische Entscheidungen in Multiple-Choice-Gesprächen und die Erfüllung von Quests ab. Die damit verdienten Levelpunkte können in Geralts unterschiedliche Charakterwerte und Fähigkeiten investiert werden.