The Walking Dead Staffel 8 startet - hier gibt´s die Folgen für 1 Euro/Monat

Die 8te Staffel von The Walking Dead startet. Und hier können Sie die ganze Staffel am günstigsten per Stream anschauen!

Vergrößern Die achte Staffel von The Walking Dead startet am 23. Oktober

Die Hit-Serie The Walking Dead geht in die achte Runde. Ab dem 23. Oktober zeigt der Pay-TV-Anbieter Sky auf Fox und Fox HD jeweils montags um 21 Uhr die neuen Folgen. Die Austrahlung erfolgt als deutsche TV-Premiere und innerhalb von 24 Stunden nachdem die jeweiligen Folgen im US-Fernsehen gezeigt wurden. Die achte Staffel besteht aus insgesamt 16 Folgen, die in zwei Teilen zu sehen sind. Nach der achten Folge geht die Serie zunächst in die Winterpause und kehrt dann 2018 wieder zurück.

Los geht´s am 23. Oktober mit der Folge "Erster Kampf". In Staffel 8 erklärt Rick Negan den Krieg. Die skrupellosen Saviors sind zwar in der Überzahl und haben mehr Waffen - doch Rick und die verbündeten Gemeinschaften kämpfen für das Versprechen einer besseren Zukunft. In der ersten Folge der achten Staffel wird übrigens auch ein Jubiläum gefeiert: Es ist die 100. Folge und die Jubiläumsfolge wird vom Regisseur Greg Nicotero inszeniert.

Die günstigste Möglichkeit, die gesamte achte Staffel von The Walking Dead mit ihren 16 Episoden zu sehen, ist Sky Ticket Entertainment. Für unter 2 Euro können Sie als Neukunde per Stream auf Ihrem Smart-TV, auf PC, Tablet, Smartphone oder Konsole insgesamt sechs Folgen der neuen Staffel von The Walking Dead bis Ende November anschauen - und viele andere Top-Serien, wie etwa House of Cards und Westworld. Mit Babylon Berlin. ist kürzlich auf Sky die erste Staffel der bisher teuersten, in Deutschland produzierten TV-Serie gestartet. 40 Millionen Euro kosten die zwei Staffeln mit insgesamt 16 Folgen. An den Kosten ist auch die ARD beteiligt, die die Serie zirka ein Jahr später auch im Free-TV zeigen wird.



Walking-Dead-Fans erhalten über Sky Ticket auch den Zugriff auf alle bisherigen Staffeln. Ganz praktisch für alle, die diese noch nicht ganz angesehen haben, oder kurz vor dem Start der neuen Staffel noch ihr Wissen auffrischen möchten.



Der "Trick": Sky Ticket Entertainment kostet im ersten Monat nur 1 Euro und erst ab dem Folgemonat 9,99 Euro monatlich. Im ersten Monat werden für Oktober die 1 Euro aber nur anteilig abhängig vom Buchungstag verrechnet. Anschließend können Sie dann den gesamten Monat November Sky Ticket Entertainment für 1 Euro nutzen. Erst ab Dezember und danach fallen dann die regulären Monatskosten von 9,99 Euro an. Allerdings können Sie den Zugang monatlich kündigen.



The Walking Dead - 8. Staffel über "normales" Abo bei Sky anschauen



Alternativ können Sie die neue The-Walking-Dead-Staffel natürlich auch per "normalen" Sky-Abo und damit über Receiver am TV anschauen. Dafür benötigen Sie bei Sky das Sky Entertainment Paket, welches für ab 16,99 Euro monatlich erhältlich ist.

Noch bis zum 25. Oktober bietet Sky auch ein UHD-Komplattangebot mit Teufel-Sounddeck im Wert von 600 Euo für 59,99 Euro (im 24-Monats-Abo) monatlich an. Das Paket enthält Sky Entertainment, Sky Cinema, Sky Fußball-Bundesliga, Sky Sport Paket in Premium HD und Ultra HD und einen Sky+ Pro Ultra HD-Festplattenleihreceiver für 0 Euro statt 99 Euro.