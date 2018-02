Heute startet Sky mit der für Deutschland exklusiven Ausstrahlung der neuen Folgen von The Walking Dead Staffel 8B. Hier können Sie die ganze Staffel am günstigsten per Stream anschauen!

Vergrößern The Walking Dead: Neue Folgen ab heute auf Sky - Testmonat für 1 Euro © Sky

Die Winterpause ist vorbei: Heute geht die Serie The Walking Dead bei Sky weiter. Genauer gesagt: Ab dem 26. Februar 2018 zeigt der Pay-TV-Anbieter Sky die Staffel 8B von The Walking Dead.



Die zweite Hälfte der achten Staffel sehen Sie als exklusive deutsche TV-Premiere nur bei Sky. Die brandneuen Episoden von Staffel 8B strahlt Fox als deutsche TV-Premiere ab dem 26. Februar 2018 immer montags um 21 Uhr innerhalb von 24 Stunden nach der US-Premiere aus.



Sie können The Walking Dead Staffel 8B auf Deutsch exklusiv bei Sky per Stream auf Smart-TV, PC, Tablet oder Smartphone sehen. Dafür gibt es zwei Schnäppchenangebote bei Sky: Den ersten Monat von Sky Entertainment Ticket für nur 1 Euro streamen und anschließend 9,99 Euro pro Monat bezahlen. Oder einmalig 4,99 Euro zahlen und dafür bis Ende April Sky Entertainment Ticket schauen (Februar geschenkt, März und April für zusammen 4,99 Euro). Ab Mai kostet Sky Entertainment dann 9,99 Euro. Zu beiden Angeboten kommen Sie über diesen Link.



Alle aktuellen Episoden (im Anschluss an die lineare Ausstrahlung) sowie die kompletten Staffeln 1 bis 8A stehen zudem auf Abruf verfügbar. Falls Sie also erst jetzt in die Serie einsteigen: Kein Problem, Sie können sich mit Sky Ticket alle bereits erschienenen Folgen anschauen.



Das Sky Ticket ist monatlich kündbar. Beim 4,99-Euro-Angebot ist die Kündigung Ende April frühest möglich. Das Angebot gilt nur für Sky Ticket Neukunden.



Info am Rand: Der US-Sender AMC hat verkündet, dass es eine neunte Staffel von "The Walking Dead" geben wird, die im Herbst 2018 ausgestrahlt wird!