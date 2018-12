The Game Awards: Neues Far Cry und weitere Premieren

In der Nacht zum Freitag werden die Game Awards vergeben. Ubisoft wird bei der Gelegenheit ein neues Far Cry vorstellen.

Vergrößern Far Cry Enthüllung bei den Game Awards © Youtube

In der Nacht zum Freitag feiert sich die Videospieleindustrie selbst mit den diesjährigen The Game Awards im Microsoft Theater in Los Angeles. Dabei handelt es sich quasi um den Oskar für die Spieleindustrie. Los geht es um 2:30 Uhr deutscher Zeit und die Veranstaltung wird in 4K live übertragen hier auf Youtube:

Auf der Gala werden nicht nur die besten Spiele des Jahres gekürt und deren Entwickler und Künstler gefeiert, sondern auch diverse brandneue Titel zum ersten Mal angekündigt.

Ubisoft ist bereits mit diesem Teaser-Trailer vorgeprescht. Auf der Veranstaltung wird ein neues Spiel aus der Far-Cry-Reihe vorgestellt werden.



Alle großen Publisher und Entwicklerstudios unterstützen The Game Awards, obwohl es sich um eine Art Privatveranstaltung handelt, bei der es nicht nur um die ganz großen Titel geht, sondern auch Indie-Perlen gefeiert werden.

Wir rechnen mit zahlreichen weiteren Weltpremieren heute Nacht. Den heißesten Gerüchten der letzten Tage zufolge werden demnach unter anderem folgende Spiele der Öffentlichkeit zum ersten Mal gezeigt: Ein neues Splinter-Cell-Spiel, Borderlands 3 und Dragon Age 4.



The Game Awards findet seit dem Jahr 2014 statt und löste die Spike Video Game Awards ab. Produziert und moderiert wird die große Show vom kanadischen Videospiel-Journalisten Geoff Keighly. Mit der Zeit hat sich The Game Awards zu einer großen Gala gemausert, die immer mehr Zuschauer vor die Computerbildschirme lockt. Im vergangenen Jahr wurde mit 11,5 Millionen Zuschauer ein neuer Rekord erreicht und der alte Rekord aus dem Jahr 2016 mit 3,8 Millionen Zuschauern locker geschlagen.

In der Kategorie Spiel des Jahres 2018 sind folgende Titel nominiert: