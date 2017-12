The Game Awards 2017: Zelda räumt ab

Zu den Gewinnern der diesjährigen The Game Awards zählt neben The Legend of Zelda: Breath of the Wild auch Hellblade: Senua‘s Sacrifice.

Vergrößern The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist Game of the Year. © Nintendo

Am gestrigen Donnerstag wurden im Microsoft Theater in Los Angeles die The Game Awards verliehen. Die Nachfolge-Veranstaltung der Spike Video Game Awards prämiert die besten Spiele dieses Jahres. Zu den Abräumern zählt 2017 Zelda: Breath of the Wild, das als Game of the Year und für die beste Game Direction ausgezeichnet wurde. Gleich mehrere Preise mit nach Hause nehmen konnte auch Hellblade: Senua‘s Sacrifice. Das Action-Adventure gewann einen Preis für das beste Audio Design und wurde in der Kategorie Games for Impact prämiert.

Den Preis für die beste Performance konnte zudem die deutsche Senua-Darstellerin Melina Jürgens einheimsen. Die aus Paderborn stammende junge Frau war bei Entwickler Ninja Theory eigentlich für die Produktion von Trailern und Videos zuständig. Nachdem sie Senua bereits für Tests gespielt hatte, wurde ihr vom Studio schließlich die Hauptrolle angeboten – die sie in Hellblade mit reichlich Gänsehautfaktor spielte.

Die Preisverleihung wurde auch in diesem Jahr für einige Neuankündigungen genutzt. So arbeitet Platinum Games an Bayonetta 3 für Nintendos Switch. Im nächsten Jahr können sich Gamer außerdem auf eine Spieleadaption zum Zombie-Film World War Z, Soul Calibur IV für PS4, Xbox One und PC, den Fantasy-Shooter Witchfire, ein neues From-Software-Spiel, das Survival-Game Fade to Silence und In The Valley Of Gods von den Firewatch-Machern freuen.

Wer bei den diesjährigen The Game Awards einen der begehrten Preise gewinnen konnte, zeigt die folgende Übersicht: