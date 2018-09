The Division: Gratis-Wochenende auf dem PC

Ubisofts Online-Shooter "Tom Clancys The Division" können Sie an diesem Wochenende kostenlos ausprobieren.

Vergrößern Tom Clancys The Division im Free-Weekend © Ubisoft

Das neue "Tom Clancys: The Division 2" ist für März 2019 angekündigt. Falls Sie sich für das Spiel interessieren und schon mal vorab in den Vorgänger reinschnuppern wollen, haben Sie jetzt die Möglichkeit dazu. Der erste Teil der Ubisoft-Serie kann vom 6. bis zum 9. September 2018 im Free-Weekend kostenlos ausprobiert werden.

Beginn der kostenlosen Phase ist der 6. September 2018 um 19 Uhr deutscher Zeit, herunterladen können Sie das Spiel dabei ab sofort. Danach haben Sie bis zum 9. September 2018 Zeit, die Standard-Version des Online-Shooters ausgiebig zu testen. DLCs sind von der kostenlosen Phase ausgenommen. Ihren erhaltenen Spiel-Fortschritt behalten Sie auf jeden Fall, so können Sie bei einem anschließenden Kauf an dem Punkt weiterspielen, an dem Sie aufgehört haben.

Falls Sie das Spiel kaufen möchten, bietet Ubisoft mit dem Startschuss des kostenlosen Events auch Rabatte auf The Division von bis zu 70 Prozent. Kaufen können Sie das Spiel über den Ubisoft-Store als auch über Steam.

Den Preload können Sie über den Uplay-Launcher von Ubisoft bereits jetzt vornehmen. Dazu loggen Sie sich in den Launcher ein und binden das Spiel für das Free-Weekend an Ihren Account. Darauf weist ein Banner mit einer Werbung für die kostenlose Phase auf der Startseite des Launchers hin. Herunterladen können Sie den Uplay-Launcher über diese Seite.



