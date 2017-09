The C64 Mini angekündigt - kommt mit 64 C64-Klassikern

C64-Fans dürfen sich freuen: Im Frühjahr 2018 kommt The C64 Mini auf den Markt und hat 64 Spiele an Bord. Hier alle Infos.

Vergrößern The C64 Mini kann vorbestellt werden

Mini-Varianten von Konsolen sind im Trend und eben ist nach dem NES Mini im vergangenen Jahr am heutigen Freitag Nintendos Super NES in einer solchen Mini-Variante erschienen - die auch aufgrund des knappen Angebots und der großen Nachfrage kaum oder nur überteuert erhältlich ist. Nun hat Koch Media gemeinsam mit Retro Games die "Wiedergeburt des meistverkauften Heimcomputers!" für Frühjahr 2018 in Aussicht gestellt. Dann soll nämlich The C64 Mini erschienen.

Im kommenden Jahr feiert der gute alte Brotkasten den 35. Geburtstag. Im September 1982 kam der C64 zunächst in den USA auf den Markt und war dann Anfang 1983 auch in Deutschland verfügbar. Für ab 1.495 D-Mark. Ganz so tief wird man für den The C64 Mini aber nicht in die Tasche greifen müssen. Er wird nämlich für 79,99 Euro erhältlich sein und demnächst über diese Website vorbestellbar sein.

Vergrößern The C64 Mini kommt mit 64 vorinstallierten C64-Klassikern © Koch Media / Retro Games

Entwickelt wird der Mini-Brotkasten von Retro Games Ltd und Koch Media übernimmt den Vertrieb. Es handelt sich dabei um eine voll lizensierte Miniaturversion des C64, die ungefähr halb so groß wie das Original ist. Allerdings aufgepeppt durch moderne Anschlussmöglichkeiten: The C64 Mini kann über HDMI-Kabel an einen modernen Fernseher angeschlossen werden. Mitgeliefert wird ein originalgetreuer Nachbauer des C64-Joysticks, der über USB-Kabel mit einem der beiden USB-Anschlüsse verbunden werden kann. Als Besonderheit verfügt das Gerät auch über einen Anschluss für ein USB-Flashdrive, um künftige Updates aufspielen zu können. Wer selbst programmieren möchte, der kann an The C64 Mini über USB eine bwliebige Tastatur anschließen und sich mit Basic austoben.

Vergrößern The C64 Mini ist halb so groß wie das Original aus dem Jahr 1982 © Koch Media / Retro Games

64 C64-Klassikers werden mitgeliefert



C64-Fans, die bisher noch keine Schnappatmung gekriegt haben: The C64 Mini wird mit 64 Spieleklassikern aus der C64-Ära ausgeliefert. Alle diese Spiele verfügen über eine Möglichkeit, die Spielstände zu speichermn und eine Pixel-Filter-Funktion, CRT und Scanline-Emulation. Konkret werden folgende Spiele mitgeliefert:

AlleyKat, Anarchy, Armalyte: Competition Edition, Avenger, Battle Valley, Bounder, California Games, Chip’s Challenge, Confuzion, Cosmic Causeway: Trailblazer II, Creatures, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II: The Revenge, Cybernoid: The Fighting Machine, Deflektor, Everyone’s A Wally, Firelord, Gribbly’s Day Out, Hawkeye, Heartland, Herobotix, Highway Encounter, Hunter's Moon, Hysteria, Impossible Mission, Impossible Mission II, Insects In Space, Mega-Apocalypse, Mission A.D, Monty Mole, Monty on the Run, Nebulus, Netherworld, Nobby the Aardvark, Nodes Of Yesod, Paradroid, Pitstop II, Rana Rama, Robin Of The Wood, Rubicon, Skate Crazy, Skool Daze, Slayer, Snare, Speedball, Speedball II: Brutal Deluxe, Spindizzy, Star Paws, Steel, Stormlord, Street Sports Baseball, Summer Games II, Super Cycle, Temple of Apshai Trilogy, The Arc Of Yesod, Thing Bounces Back, Thing on a Spring, Trailblazer, Uchi Mata, Uridium, Who Dares Wins II, Winter Games, World Games, Zynaps.

Was will man mehr? Hier der Trailer zum TheC64 Mini: