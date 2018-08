The Big Bang Theory wird mit 12. Staffel eingestellt

Die Serie The Big Bang Theory wird mit der 12. Staffel beendet. Die Produzenten geben ein Versprechen für die finale Staffel.

Vergrößern The Big Bang Theory wird nach 12 Staffeln eingestellt © CBS

Am 24. September startet beim US-Fernsehsender CBS die 12. Staffel der erfolgreichen Nerd-Serie The Big Bang Theory. Jetzt wurde bekannt: Mit der letzten Folge der Staffel im Mai 2019 wird auch die Serie eingestellt. Die Comedy-Serie existiert seit dem Jahr 2007 und begeistert auch hierzulande die vor allem jüngeren Fernsehzuschauer.

"Wir sind unseren Fans für die Unterstützung von The Big Bang Theory in den letzten 12 Spielzeiten äußerst dankbar", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von CBS, Chuck Lorre Productions und Warner Bros. Television. Weiter heißt es: "Wir, zusammen mit der Besetzung, den Autoren und der Crew, sind sehr dankbar für den Erfolg der Show." Und versprochen wird schließlich: "(Wir) wollen eine letzte Staffel und ein Serienfinale liefern, welches The Big Bang Theory zu einem epischen, kreativen Abschluss bringen wird."



Im Mittelpunkt von "The Big Bang Theory" stehen die beiden nerdigen Physiker Dr. Leonard Hofstadter und Dr. Dr. Sheldon Cooper, die in einer WG leben und deren Leben sich verändert, als gegenüber ihrer Wohnung die schöne Kellnerin Penny einzieht. Zum Freundeskreis gehören auch noch der Ingenieur Howard Wolowitz und der Astrophysiker Rajesh Koothrappali. Im Laufe der Zeit kamen auch noch die Mikrobiologin Bernadette Rostenkowski und die Neurobiologin Amy Fowler hinzu.

Die Serie feierte nicht nur in den USA große Erfolge, sondern gehört auch hierzulande mit zu den beliebtesten Serien überhaupt. Im vergangenen Jahr startete mit Young Sheldon auch ein Ableger von The Big Bang Theory, in dem die Kindheit von Sheldon Cooper näher betrachtet wird. Die erste Staffel war erfolgreich und die Serie geht in die zweite Staffel. The Big Bang Theory wurde bisher für 52 Emmys nominiert und erhielt zehn dieser Auszeichnungen.

