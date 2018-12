Tesla: Supercharger in ganz Europa bis Ende 2019

Elon Musk verspricht für 2019 in Europa 100 Prozent Abdeckung durch Supercharger zum Aufladen von Tesla-Fahrzeugen.

Vergrößern Teslas Supercharger in Europa © Tesla

Elon Musk verspricht via Twitter für 2019 in Europa 100 Prozent Abdeckung durch Supercharger zum Aufladen von Tesla-Fahrzeugen. Das lückenlose Superchargernetz soll dann von Irland bis Kiew in der Ukraine und von Norwegen bis in die Türkei reichen.

Musk hatte seine Ankündigung als Antwort auf die Frage eines künftigen Tesla-Model-X-Besitzers aus Irland gemacht. Dieser wünschte sich Supercharger auch außerhalb von Dublin und im Süden von Irland. An einem Tesla-Supercharger kann der Tesla-Fahrer seinen flotten Elektro-Flitzer in 40 Minuten auf 80 Prozent der Batteriekapazität aufladen. Ein Tesla-Supercharger lädt derzeit mit maximal 145 kW. Allerdings hat Tesla bereits angekündigt, dass es die Ladeleistung im Jahr 2019 auf 250 kW erhöhen will. Derzeit unterhält Tesla 1386 Supercharger Stationen mit 11.583 Superchargern.



Besonders Ost- und Südosteuropa sind faktisch noch ohne Supercharger. Auch in der Türkei befinden sich laut Teslas offizieller Übersichtskarte noch keine Supercharger. Bei seinem Versprechen nannte Musk auf Nachfrage explizit auch Griechenland als Ziel für Supercharger.

Bereits im November 2018 hatte Musk eine Verdopplung des Superchargernetzwerkes bis Ende 2019 versprochen.

Porsche und BMW haben vor wenigen Tagen eine Schnellladestation vorgestellt, die mit 450 kW Elektro-Autos auflädt. Kompatible Elektro-Autos können damit in unter drei Minuten Strom für 100 Kilometer Reichweite aufladen. Doch anders als bei den Tesla-Superchargern hat das Porsche-BMW-Modell noch Prototypenstatus und ist zu Erprobungszwecken nur an einem einzigen Standort in Deutschland verfügbar. Und das VW-Modell einer mobilen Schnellladesäule ist noch nicht einmal ein Prototyp, sondern noch Zukunftsmusik:

Porsche & BMW: E-Autos in 3 Minuten mit 100 km Reichweite aufladen



Volkswagen testet ab 2019 mobile Schnellladesäulen

Tesla: Aufladen am Supercharger in den USA bis zu 100 Prozent teurer!