Der erste „bezahlbare“ Tesla läuft am kommenden Freitag vom Band. Die ersten Kunden bekommen ihr neues Model 3 am 28. Juli 2017.

Vergrößern Tesla: Erstes Model 3 läuft am Freitag vom Band © Tesla

Tesla-Boss Elon Musk hat mit drei Tweets die Tesla-Fangemeinde in Aufruhr versetzt. Zunächst einmal teilte Musk mit, dass Tesla alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zwei Wochen früher als geplant erhalten habe. Die Produktion des neuen Model 3 könne deshalb beginnen: Am kommenden Freitag will Tesla das erste Serienmodell eines Model 3 fertigen. Für Tesla ist das umso bemerkenswerter, weil das Unternehmen sonst immer für Verzögerungen bekannt ist.

Model 3 passed all regulatory requirements for production two weeks ahead of schedule. Expecting to complete SN1 on Friday — Elon Musk (@elonmusk) 3. Juli 2017

Übergabe-Party für die ersten 30 Kunden

Das ist aber noch nicht alles: Die ersten 30-Kunden sollen ihr nagelneues Model 3 bereits am 28. Juli 2017 entgegennehmen können. Dafür will Tesla eine Übergabe-Party veranstalten.

Im August 2017 sollen 100 Model 3 vom Band laufen, im September 2017 sollen es dann schon 1500 Fahrzeuge dieses Typs sein, die die Fabrik verlassen. Ab Dezember 2017 wiederum will Tesla dann sogar 20.000 Model 3 pro Monat fertigen.

Nicht viel Auswahl

Für 2018 rechnen Beobachter mit insgesamt 500.000 produzierten Teslas. Allein für das relativ preiswerte Einstiegsmodell Model 3 (die US-Preise beginnen bei 35.000 Dollar) liegen über 400.000 Vorbestellungen vor. Die ersten Empfänger haben allerdings kaum Bestelloptionen: Nur Fahrzeugfarbe und Räder können individuell ausgewählt werden, das restliche Fahrzeug gibt es vorkonfiguriert von der Stange. Mit einem möglichst einheitlichen Fahrzeug ohne große Auswahlmöglichkeiten will Tesla möglichst schnell die Produktionszahlen hochfahren können.