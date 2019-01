Tesla erhöht Preise für das Aufladen an Superchargern

Denise Bergert

In den USA und Europa zahlen Tesla-Kunden an Superchargern pro Kilowattstunde rund 20 bis 40 Prozent mehr.

Vergrößern Das Laden an Teslas Superchargern wird teurer. © Tesla

Mit der Einführung einer neuen Preisstruktur hat Tesla die Gebühren für das Aufladen an Superchargern erhöht. Bislang rechnete der E-Auto-Hersteller an seinen Ladestationen unterschiedliche Preise ab, je nachdem, in welchem Bundesstaat oder in welcher Region der Supercharger-Nutzer wohnt. Diese Preisstruktur soll nun individueller gestaltet werden. Tesla will bei den jeweiligen Preisen nicht nur die Region, sondern auch die lokale Nachfrage und die lokalen Strompreise mit einbeziehen. Im Bundesstaat New York zahlten Nutzer bislang beispielsweise 24 Cent pro Kilowattstunde. In New York City hat sich dieser Preis nun auf 32 Cent erhöht.

Laut dem Magazin Electrek melden auch europäische Kunden Preissteigerungen in unterschiedlichen Regionen. Im vergangenen Jahr seien die Preise für Pay-per-use-Kunden fast überall um 20 bis 40 Prozent gestiegen. Gegenüber Electrek bestätigte Tesla die Preisanpassungen, welche jedoch ausschließlich auf die lokalen Strompreise und die Nutzungshäufigkeit der Supercharger zurückzuführen sei. Zur Geldquelle sollen die Ladestationen für Tesla nicht werden. Tesla hatte vor kurzem auch sein Kundenempfehlungsprogramm eingestellt . Die Aktion gewährte Tesla-Käufern einen Geschenkgutschein für kostenloses Laden an Superchargern für sechs Monate. Dieser Gutschein konnte an Freunde verschenkt werden, die ebenfalls einen Tesla gekauft hatten.